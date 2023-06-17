丈夫手機存滿「大量小三裸照」！心碎妻提告獲賠　下場卻是吞牢飯

▲孫姓女子在丈夫的手機裡發現大量小三裸照，心碎提告獲賠，卻也因此面臨牢獄之災。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名孫姓女子懷疑丈夫出軌，於是趁著丈夫不注意的時候偷看手機，過程中找到了大量小三拍攝的裸照，於是備份下來提告，沒想到因此挨告妨害秘密，最後被判拘役40天、得易科罰金4萬元。

根據判決書內容，孫女的丈夫2022年5月間外出，將手機留在家裡充電，後來因為子女發現有人傳送曖昧對話，孫女接獲消息後，於是打開丈夫的手機查看。

沒想到，孫女打開丈夫的手機，發現裡面有大量陳姓小三裸露隱私部位的照片，於是翻拍了下來，加上丈夫還會動手施暴，心灰意冷之下，讓她決定提告。不過，孫女一狀將丈夫告上法院，雖然獲得10萬元的損害賠償，但也被丈夫依照妨害秘密的罪名告上法院。

▼孫女發現丈夫的手機當中存有大量的小三照片，心碎提起告訴。（示意圖／記者周亭瑋攝）



新北地院法官表示，現在手機普及、通訊軟體發達，現代人對於手機隱私的合理期待，應該兼顧私密領域不售侵擾的自由、個人資料保管使用的自主性，2者都是為了確保人性尊嚴所不可或缺，屬於重要個人法益。

雖然配偶之間有忠貞的義務，但不該以懷疑對方違反忠貞義務為由，當成毫無限制侵犯他方個人隱私的依據，且夫妻之間忠誠義務的違反，無論從通姦罪除罪化、侵害民法配偶權的角度來看，公益性顯然較低，不應輕易以蒐集違反忠貞義務的證據為由，而放棄正當法律程序的要求、允許夫妻任一方可動輒檢視手機的隱私內容。

新北地院法官認為，雖然孫女的丈夫外遇、被判賠10萬元，但與此案的妨害祕密是兩件事，為了蒐集出軌證據，最多是算犯罪證據，而不是脫罪、免責的理由。

因此，法官審理後判定，孫女認為丈夫有違反婚姻純潔的行為，無視丈夫秘密通訊之自由及可合理期待的隱私維護，竊錄丈夫手機的對話內容、照片，已危害個人隱私，但因為這些內容除了當成另一案的證據以外，沒有再挪作他用，損害還不算太嚴重，因此依照妨害秘密罪，判孫女拘役40天，全案仍可上訴。