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路上「喇叭對決」爆火氣　怪力男一拳擊破車窗濺血...下場慘了

記者賴文萱／高雄報導 

高雄三民區九如一路與光武路口16日發生一起行車糾紛，驚動警方快打部隊馳赴現場處置，發現27歲洪姓男騎士與21歲的余姓男駕駛，疑因行車糾紛產生口角。洪男先一腳狠踹副駕駛車門，再徒手一拳錘破右前窗，造成車窗破裂、車門凹陷，也導致洪男右手割傷濺血。

▲▼ 2男路上「喇叭對決」爆火氣，他一拳擊破車窗濺血...下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

2男路上「喇叭對決」爆火氣，他一拳擊破車窗。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 2男路上「喇叭對決」爆火氣，他一拳擊破車窗濺血...下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼2男路上「喇叭對決」，引發行車糾紛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 2男路上「喇叭對決」爆火氣，他一拳擊破車窗濺血...下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，余男駕駛自小客車沿九如一路行駛時，因變換車道與外側車道行駛的洪姓男騎士發生行車糾紛，雙方先是在路上互按喇叭，接著就發生口角糾紛。雙方後來移動到路旁又爆發肢體衝突，洪男用腳狠踹副駕駛座車門，導致車門凹陷，下一秒再一拳破窗，但也造成他右手割傷。

警方獲報到場時，雙方已分開，後續將調閱相關監視器影像釐清，全案依刑法毀損、強制、恐嚇罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦。 　

▲▼ 2男路上「喇叭對決」爆火氣，他一拳擊破車窗濺血...下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

洪男一拳擊破車窗濺血，多項違規下場慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，騎士洪男在行駛途中驟然煞車，並於車道中暫停的危險駕車行為，違反道路交通處罰條例第43條第1項第4款規定，可處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，駕駛人另應接受道安講習。

洪男未依規定使用方向燈的部分，則違反道路交通處罰條例第42條規定，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；人行道違停，違反道路交通處罰條例第55條第1項第1款規定，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

至於余姓駕駛未依規定使用方向燈，違反道路交通處罰條例第42條規定，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰；人行道違停，違反道路交通處罰條例第55條第1項第1款規定，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

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