男下班前喝3瓶啤酒爆行車糾紛...酒測值曝　特殊背景加罰9萬+扣牌

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局警員，在日前處理行車糾紛時，在騎士身上明顯聞到濃厚酒味，騎士還企圖將酒駕責任賴給後座同事，但同事立刻嚴正否認，騎士當場酒測值達0.27，經查又是累犯，所以除了依規定送辦之外。還另外加重罰鍰9萬元。

警方調查，54歲的賴姓男子，在日前於工地下班結束後，載著郭姓同事離開，行經忠孝東路6段時與另外一方發生糾紛，警方趕抵現場時，發現賴姓騎士身上有濃厚酒味，警方確認酒駕時，賴還將騎車之事推給後座的郭姓乘客。

▲工地男下班前喝3瓶啤酒，酒駕上路發生糾紛，遭警方當場抓包。（圖／記者邱中岳翻攝）

郭姓乘客聽聞後當場否認，讓賴姓男子手足無措，經過警方酒測之後，酒測值高達0.27，並依公共危險罪將人逮捕，警方訊後依照公共危險罪送辦外，因賴姓男子為10年內累犯，所以依照道交條例處以9萬元罰鍰以及扣牌2年。

另外郭姓男子明知賴男有喝酒，還搭乘其騎乘之機車，所以也依照「連坐法」規定處以6千元至1萬5千元罰鍰，警方也呼籲民眾，喝酒千萬不要上路，發現親友要酒駕上路，千萬要勸阻且不要搭乘其駕駛之交通工具，以免受罰。

▲工地男下班前喝酒，被警方查獲酒測值0.27，累犯背景多罰9萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

賴姓男子向警方指出，當天在工地上班，下班前一小時喝了3瓶罐裝啤酒，自認為沒有酒味冒險騎車上路，最後仍因與人發生糾紛遭警方查獲酒駕。