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「感冒藥水」危害程度不輸巴比妥！　醫：濫用恐重創小孩記憶力

板橋幼兒園有孩童驗出巴比妥、苯二氮平類等藥物殘留，引發大眾譁然，事實上生活中一些常見的感冒藥，若是濫用也會傷害孩子的發育。（圖／123RF）

▲板橋幼兒園有孩童驗出巴比妥、苯二氮平類等藥物殘留，引發大眾譁然，事實上生活中一些常見的感冒藥，若是濫用也會傷害孩子的發育。（圖／123RF）

圖、文／CTWANT

板橋幼兒園餵藥事件持續發酵，15日又傳出同一連鎖幼兒園的汐止分校，一位幼幼班孩童體內也驗出微量苯二氮平類藥物，目前巴比妥、苯二氮平類等藥物從何而來仍有待檢警調查，至於餵「彩虹藥水」，許多幼兒園老師私下表示「的確存在！餵感冒藥水是家常便飯，疫情高峰時，一天要餵15個孩子以上。」部分家長為了讓孩子早點入睡，也會自行餵感冒藥水，對此專家提醒，「長期自行服用藥物，恐怕會影響孩子記憶力、注意力，甚至造成孩子更不好睡，危害程度不輸給巴比妥！」

幼兒園時期是孩子免疫力備受考驗的階段，孩子不斷地交叉感染，三天兩頭就喝感冒藥水已成常態，有些感冒藥會讓幼童出現心悸、記憶力變差等副作用，尤其是能緩減過敏症狀的抗組織胺藥物，還會造成嗜睡，因為是醫師開立的，所以家長會認為安全性應該沒問題。部分爸媽在社群上吐苦水時會開玩笑說，「真想讓孩子喝一點抗組織胺藥水，讓他們早點上床睡」，有些家長外出旅行時，也會讓孩子服這類藥物幫助睡眠。

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「幫孩子餵藥，無論對家長或老師，都是一件矛盾糾結的事。」新北市連鎖機構幼兒園老師Emma告訴CTWANT記者，「坦白說，幼兒園老師一點都不喜歡餵孩子吃藥，除了孩子可能會哭鬧不配合之外，也因為責任非常重大，就像這次幼兒園餵藥的事一樣，很可能惹上麻煩。對家長來說，交給老師餵藥可能不太放心，但因為要上班，沒辦法自己照顧孩子，所以也只能交給老師。」

Emma說，有些家長可能真的無法請假，有時孩子明明已經發高燒，但卻讓孩子吃退燒藥再來上學，或是明明已經感染腸病毒了，還是裝作沒事讓孩子來學校。「後來我們乾脆在校門口檢查孩子的嘴巴，確定沒有破洞才可以上學，否則根本防不勝防！」

各家幼兒園都有自己的一套餵藥流程與規定，共通點就是會有托藥單，上面詳列注意事項與餵藥時間，同時需要簽名負責。（示意圖／CTWANT資料庫）

▲各家幼兒園都有自己的一套餵藥流程與規定，共通點就是會有托藥單，上面詳列注意事項與餵藥時間，同時需要簽名負責。（示意圖／CTWANT資料庫）

幼兒園老師面對一班20~30位的孩子，光是一位孩子的藥水可能就多達2~3罐，有些藥需飯後吃、有些需要冷藏，每次餵藥時間還要注意間隔4小時，對此每家幼兒園各有一套管理方式，有些會準備特製藥袋與餵藥單，確實寫清楚幾點幾分服用和簽上名字，老師們還要做小紙條互相提醒，以免誤餵。有些幼兒園要求家長一定要「親自」將藥託付給老師，不可放在幼童書包，或交由孩子自行服藥，以避免其他孩童誤食藥物。

國泰醫院精神科醫師楊琇雯表示，部分抗組織胺藥水的確會造成嗜睡，但若非醫師開立，實在不建議自行服用，部分孩童可能會有心悸、肢體不協調、視力模糊、不易排尿、幻覺、惡夢的副作用，尤其抗組織胺藥物具有抗膽鹼作用，可能會影響記憶力、注意力，而且長期使用後，甚至可能會變得更不好入睡。

楊琇雯特別提醒，「2歲以下的孩童不可服用抗組織胺藥物，2~6歲因安全性實驗不夠多，因此也不建議使用。」她再三強調，任何藥物都有其風險，使用前最好先諮詢醫師較安全，如果有過敏問題需長期服用，也可和醫師討論更換新型的抗組織胺藥物，降低副作用機率。

除了遵循醫師指示用藥之外，家長最好也可進一步了解醫師開立藥物的相關副作用，王介立醫師近日分享一則2016年的新聞，並表示已確認真實性。一位高雄小兒科「名醫」治療腸絞痛十分有名，許多爸媽都慕名而去，而且只要吃藥半年以上，腸絞痛就會痊癒，原來這位名醫開立的藥物竟含有苯巴比妥與待克明，藥品仿單明確指出「不得用於6個月以下的新生兒」，副作用是嗜睡、增加猝死機率，而且會影響孩童智商，而就診的嬰兒許多都是一出生就服用這個藥物。王介立醫師感嘆，如果今天自己的小孩因癲癇命在旦夕，只剩苯巴比妥可用，那他還是會同意服用，但如果今天是腸絞痛，他絕不會讓孩子吃苯巴比妥。現今資訊非常發達，建議家長還是多做功課，才能保護自己與家人的安全。

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