快訊／北投31歲女住家社區「樓頂墜落」倒巷內！　送醫不治

▲台北市北投區31歲女子墜樓，送醫宣告不治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市北投區中央北路二段一處社區大樓14日下午發生一起墜樓意外！一名31歲女子因不明原因從社區樓頂墜落至1樓路面，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。目擊者表示，當時聽到一聲巨響，外出查看驚見一名女子倒臥巷內，嚇得趕緊報警處理。

據了解，女子住在該社區，事發當時女子的父親、妹妹都在家。警方在現場拉起封鎖線，並調閱附近監視器畫面，要進一步釐清女子身份及墜落原因。