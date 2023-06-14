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最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

▲南投最高齡畢業生 。（圖／南投縣政府提供）

▲南投最高齡畢業生邱張阿嬤是在鄰居朋友的鼓勵下，重拾書本取得意義非凡的畢業證書 。（圖／南投縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

活到老、學到老！南投縣一名80歲阿嬤用行動來實踐這句話！南投縣國姓國中13日舉行畢業典禮，今年補校有8位特別的畢業生，其中7位是新住民，還有1位是高齡80歲的邱張阿嬤，她表示，自己受到身邊朋友的鼓勵，決定和鄰居相揪一起來念書，很開心能夠拿到這只意義非凡的畢業證書。

國姓國中年紀最大的畢業生邱張圓妹表示，小時候只有讀到土城國小畢業後就沒有再升學，後來嫁到這裡，原先也沒想說要繼續讀書，是因為周遭鄰居的新住民朋友們鼓勵，才相揪一起來讀國中補校。

▲南投最高齡畢業生 。（圖／南投縣政府提供）

▲班上的同學也會自發性的接送邱張阿嬤到校上課，「溫馨接送情」讓這段求學過程更顯溫暖。 （圖／南投縣政府提供）

邱張阿嬤說道，「每天都是班上同學載我來國中上課，老師和同學們都很好」。有了同儕的溫暖的鼓勵和支持，讓課程變得特別有趣，也讓邱張阿嬤能夠順利畢業拿到畢業證書。

當邱張阿嬤被問到想不想再繼續上高中，她則是不好意思地說了，「年紀這麼大了，怎麼好意思再繼續讀書」。

畢典當天，南投縣長許淑華突然現身，她也特別勉勵這些畢業生並稱讚道，大家能夠不受年齡與環境的限制，勇於學習，拓展人生視野，都是值得鼓勵的，除了邱張阿嬤之外，其他7位新住民的補校畢業生也是依樣，是大家學習的好榜樣。

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