香港天橋底下最傳奇rapper　花190元體驗英文版「打小人」

記者任以芳/綜合報導

香港銅鑼灣鵝頸橋下的阿婆「打小人」,幾乎是港人釋放生活壓力的一部分,也是香港具有代表性非遺文化觀光景點,天橋下阿婆們還有港府發放的「證書」,因為打小人必須尊重鬼神,流程十分專業,打小人口訣也從港版進化到英文版,當阿婆口中念念有詞時候,有如另類版的地下rapper。

陸媒《網易》報導指出,從港劇就能看出,香港人有一套非常全面的生活運勢邏輯,事業生活不順,就去「打小人」。位於銅鑼灣鵝頸橋下的空地,就是香港打小人的聖地,在高樓大廈和車水馬龍一旁,供奉神佛和「啪啪」聲,讓人身處現代與傳統魔幻交接處。

看似迷信,香港打小人是正當生意,還有香港政府發放的商業登記證,部分打小人的阿婆會在自己店舖旁加上「中港著名神婆」稱呼,吸引中外遊客上門。

▲香港打小人口訣出現英文版,滿足外國遊客體驗需球。(圖/ ETtoday新聞雲資料圖)

比較常見的打小人口訣,打你個小人頭,打到你有氣冇埞抖。(打到你生氣沒地方發洩),打你個小人腦,打到你輸到乜都冇。(打到你輸到什麼都沒有),打你個小人額,打到你雙眼都翻白。(打到你雙眼都翻白)。

這些口訣還能自創,根據客戶的需求還能客製化,阿婆們會用不同的口訣滿足客戶,但也遵守「底線」,絕對不會用惡毒」言語去詛咒他人,多半都是用詼諧生活化方式去念口訣。

據了解,打小人口訣有代代相傳,也有阿婆自由創作,香港作為國際化旅遊城市,打小人招牌也有英文翻譯「villain hitting」,打小人口訣也出現英文版,讓外國遊客嚐鮮,像是「Beat your little head, you work never go ahead;Beat your little eyes, very soon you die;Beat your little ear, you will not listen clear...。」

配合網路交易時代,有些阿婆線上接單,錄下打小人的影片發給顧客,不少住在大陸客人還能使用微信、支付寶轉帳付款,至於打小人價錢,穩定在50元港幣左右,換算台幣近200元,多年沒有漲價。

香港第63號非遺「打小人」,官方稱謂是「驚蟄祭白虎,在中國的傳統文化中,驚蟄日蛇蟲鼠蟻出動,而白虎作為百獸之王可以斥退蟲蟻,後來民間也逐漸演化出驚蟄當天祭白虎、打小人的習俗。

▲香港阿婆不會用太惡毒口訣,反得被反噬。(圖/ ETtoday新聞雲資料圖)

「打小人」最早可以追溯到唐代,當時被稱呼為「厭詛」或「厭勝」,是以詛咒方式對付小人。到了清末民初,廣州西關一帶出現了專門「打小人」的走鬼檔,之後傳入香港。

打小人的地點必須在陰暗、煞氣大的地方進行才靈驗,香港鵝頸橋底正好位於三岔路口,被視為極煞之地,自然成為打小人的集散地。

打小人儀式也是非常專業和複雜,必須奉神、稟告、打小人、祭白虎、化解、祈福、進寶和打杯,一共有八個步驟。阿婆們先要點香燭供奉神明,然後把顧客的姓名、八字等寫在百解靈符上稟告。

進入打小人的環節,用符紙替代小人,或者顧客要打特定的小人,就需要提供特定小人的照片甚至是衣物(寫上對方的姓名、生日)。打小人一定要墊一塊磚頭,阿婆一邊唸叨口訣一邊拿鞋在磚頭上打小人。

打小人的過程中也有些禁忌,例如不能打到自己的影子,對自己有礙等等。有些阿婆也不會用特別「惡毒」的口訣,避免被反噬。用人穿過的女鞋打小人效果更好,高跟鞋鞋跟敲打起來也尤為順手。

香港旅遊發展局官網介紹打小人,表示「可以把打小人看作是尋求發洩釋懷及轉運的方法」。