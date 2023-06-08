香港天橋底下最傳奇rapper　花190元體驗英文版「打小人」

記者任以芳／綜合報導

香港銅鑼灣鵝頸橋下的阿婆「打小人」，幾乎是港人釋放生活壓力的一部分，也是香港具有代表性非遺文化觀光景點，天橋下阿婆們還有港府發放的「證書」，因為打小人必須尊重鬼神，流程十分專業，打小人口訣也從港版進化到英文版，當阿婆口中念念有詞時候，有如另類版的地下rapper。

陸媒《網易》報導指出，從港劇就能看出，香港人有一套非常全面的生活運勢邏輯，事業生活不順，就去「打小人」。位於銅鑼灣鵝頸橋下的空地，就是香港打小人的聖地，在高樓大廈和車水馬龍一旁，供奉神佛和「啪啪」聲，讓人身處現代與傳統魔幻交接處。

看似迷信，香港打小人是正當生意，還有香港政府發放的商業登記證，部分打小人的阿婆會在自己店舖旁加上「中港著名神婆」稱呼，吸引中外遊客上門。

▲香港打小人口訣出現英文版，滿足外國遊客體驗需球。（圖／ ETtoday新聞雲資料圖）

比較常見的打小人口訣，打你個小人頭，打到你有氣冇埞抖。（打到你生氣沒地方發洩），打你個小人腦，打到你輸到乜都冇。（打到你輸到什麼都沒有），打你個小人額，打到你雙眼都翻白。（打到你雙眼都翻白）。

這些口訣還能自創，根據客戶的需求還能客製化，阿婆們會用不同的口訣滿足客戶，但也遵守「底線」，絕對不會用惡毒」言語去詛咒他人，多半都是用詼諧生活化方式去念口訣。

據了解，打小人口訣有代代相傳，也有阿婆自由創作，香港作為國際化旅遊城市，打小人招牌也有英文翻譯「villain hitting」，打小人口訣也出現英文版，讓外國遊客嚐鮮，像是「Beat your little head, you work never go ahead;Beat your little eyes, very soon you die;Beat your little ear, you will not listen clear...。」

配合網路交易時代，有些阿婆線上接單，錄下打小人的影片發給顧客，不少住在大陸客人還能使用微信、支付寶轉帳付款，至於打小人價錢，穩定在50元港幣左右，換算台幣近200元，多年沒有漲價。

香港第63號非遺「打小人」，官方稱謂是「驚蟄祭白虎，在中國的傳統文化中，驚蟄日蛇蟲鼠蟻出動，而白虎作為百獸之王可以斥退蟲蟻，後來民間也逐漸演化出驚蟄當天祭白虎、打小人的習俗。

▲香港阿婆不會用太惡毒口訣，反得被反噬。（圖／ ETtoday新聞雲資料圖）

「打小人」最早可以追溯到唐代，當時被稱呼為「厭詛」或「厭勝」，是以詛咒方式對付小人。到了清末民初，廣州西關一帶出現了專門「打小人」的走鬼檔，之後傳入香港。

打小人的地點必須在陰暗、煞氣大的地方進行才靈驗，香港鵝頸橋底正好位於三岔路口，被視為極煞之地，自然成為打小人的集散地。

打小人儀式也是非常專業和複雜，必須奉神、稟告、打小人、祭白虎、化解、祈福、進寶和打杯，一共有八個步驟。阿婆們先要點香燭供奉神明，然後把顧客的姓名、八字等寫在百解靈符上稟告。

進入打小人的環節，用符紙替代小人，或者顧客要打特定的小人，就需要提供特定小人的照片甚至是衣物（寫上對方的姓名、生日）。打小人一定要墊一塊磚頭，阿婆一邊唸叨口訣一邊拿鞋在磚頭上打小人。

打小人的過程中也有些禁忌，例如不能打到自己的影子，對自己有礙等等。有些阿婆也不會用特別「惡毒」的口訣，避免被反噬。用人穿過的女鞋打小人效果更好，高跟鞋鞋跟敲打起來也尤為順手。

香港旅遊發展局官網介紹打小人，表示「可以把打小人看作是尋求發洩釋懷及轉運的方法」。