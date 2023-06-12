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一爆醜聞人人喊打　朱學恒人緣差？網狂下「4字結論」曝痛點

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲朱學恒遭控性騷。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

名嘴朱學恒被藍營議員鍾沛君指控性騷，遭無數政圈人士抨擊。就有網友納悶，朱學恒和多個黨派關係良好，為何這次爆出醜聞卻人人喊打，「直接好幾篇爆文，感覺大家早就不爽這個人」。其中，不少人紛紛下出4字結論，包括「反作用力」、「業力引爆」、「自罪自業」等等，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「朱學恆為什麼人緣差 人人喊打？」文中表示，朱學恆可說是「反民進黨空軍總司令、塔綠班之歌發明家、PTT八卦男神」，文章經常引發熱論，與藍、白兩陣營關係良好，總痛打執政的民進黨，「結果一爆出醜聞，人人喊打」，如果某個小咖爆出性騷擾，頂多討論一下，「朱學恆直接好幾篇爆文，感覺大家早就不爽這個人。」

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就有人留言，「朱過往批判標準高，人們就會用一樣的標準尺檢驗」、「他怎麼噴別人的，出事後的反作用力就有多大」、「以彼之道，還施彼身」、「左手唸經、右手摸乳，看了就噁」、「嘴人者人恆嘴之」、「就尚書大人，哪有好處往哪跑」、「岸然道貌，偽君子。」其中，有人提出4字結論，包括表裡不一、反作用力、自罪自業、業力引爆等等。

也有網友搖頭直嘆，「他根本藍綠白紅共敵，哪個沒臭過？反抗軍是沒錯，但就相對樹敵多啊」、「強吻比違停還壞吧？沒救了」、「他把自己的高度拉很高，再到場開地圖炮，一出事會被各方喊打，不意外」、「平常裝聖人罵得那麼爽，現在被爆活該啊」、「性騷擾別人，還敢在被害者面前談論這個議題，他也蠻敢的」、「高標準檢視別人，別人一樣檢視他罷了。」

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