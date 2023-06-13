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研究曝肥胖可能「減損大腦功能」　專家：跡象顯示影響不可逆

▲肥胖示意圖。（圖／123RF）

▲研究顯示，肥胖可能對大腦造成不可逆的影響。（示意圖／123RF）

記者張靖榕／綜合外電報導

新研究發現，肥胖可能會減損大腦對於「吃飽了」的認知功能，而且在攝取脂肪和糖的時候，難以感到滿足。

CNN報導，肥胖不只會讓人「不知足」，對大腦的改變還會進一步留存下來，即便那些在醫學上被認定減重很多的人，大腦認知到吃飽了的時間也仍然會慢上許多，這可能也解釋了為什麼許多人在減肥後經常又復胖。

哈佛醫學院藥物主任阿珀薇安（Caroline Apovian）博士指出，肥胖者大腦會持續缺乏傳送「OK，你已經吃得夠多了」的訊息給身體的化學反應，而且「沒有跡象表明功能會回復。」

醫學上，人體BMI（身體質量指數）超過30就算肥胖，一般正常體重的人BMI範圍會落在18到25之間。阿珀薇安雖未參與研究，但她這項研究說明了為何肥胖是一種疾病，因為對大腦造成了實質的改變。

該項研究於周一（12日）在《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊刊出，這是一項受到控制的臨床實驗，針對30名在醫學上認定的肥胖者，以及30名普通體重的人，餵食醣類碳水化合物（葡萄糖）、脂肪（脂質）或水，兩組都以餵食管直接將營養質餵入胃部。

耶魯醫學院內分泌學教授、首席研究作者瑟爾利（Mireille Serlie）博士表示，「我們想略過嘴部，聚焦於腸道和腦部的連結，看看營養質如何獨立從視覺、嗅覺和味覺方面影響大腦。」

研究團隊感興趣的是，葡萄糖和脂肪可以如何分別觸發大腦連接食物獎勵機制的多個區域，探究肥胖者和普通體重者之間究竟有何不同。其中受到注意的「紋狀體」，是端腦皮質下的一部份，位於上視丘，是大腦中會促使人體動起來覓食的一部份。

研究顯示，普通體重者在糖分或脂肪進入到消化系統時，紋狀體內的訊號發送會變得緩慢，證明大腦認知到了身體正在攝取食物；與此同時，多巴胺的分泌上升，代表大腦中的獎勵機制已經啟動。

然而，當同樣的營養質餵食到肥胖者體內，紋狀體的訊號發送並未減速，多巴胺分泌也未見到上升，與普通體重者的反應截然不同。

儘管研究結果分明，但仍需要更多相關嚴謹的研究來證實這項說法，瑟爾利表示，他們仍不知道大腦是在人體增胖的哪一個階段開始出現實質的改變，「大腦是什麼時候開始失靈並失去感知能力？」

也有專家表示，肥胖可能來自基因組合，儘管這次研究盡量排除遺傳肥胖基因的人，研究結果仍然可能受到影響。

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