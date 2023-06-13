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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

（圖／翻攝高公局網站）

▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

高公局表示，今天（13日）清晨5時37分，國道3號南向242.8K、竹山路段，發生一輛小客車起火、一輛大貨車翻車事故，占內側2車道和外路肩，已成立緊急應變小組積極處理。

▼事故處理中。（圖／翻攝高公局網站）

（圖／翻攝高公局網站）

高公局說，目前小客車火勢已撲滅，該起交通事故由國道警察第7大隊與本分局派員至現場處理中，並進行交通管制及疏導車流。

高公局指出，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

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