快訊／「借竅驅魔」案翻版！女全身瘀傷慘死　4教友傷害致死罪聲押

▲台中女住處暴斃，4女遭依殺人罪移送地檢署複訊。（圖／民眾提供）



記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市大里區一名35歲游姓女子5日在住處暴斃亡，身旁擺了1支拍痧板，除了四肢瘀青外，無明顯致命外傷，死因成謎，警方懷疑與宗教儀式有關，目前已拘提4女，依殺人罪嫌移送偵辦。稍早複訊結束，檢察官認為4女涉犯傷害致死罪嫌重大，並有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

回顧此案，本月5日游女倒臥在家中失去呼吸心跳，室友報警後被送往醫院，仍搶救不治，由於游女四肢有多處瘀青，且2名女室友在案發後分別搬至台中市區、台南友人家，認為此案不單純，偵查後拘提2名室友到案。

初步了解，3人皆屬於同一教團，經常互拿拍痧板拍打身體，打通氣脈，命案現場擺有宗教書籍、勸世字畫等物品，死者也常和室友們討論勸世文章，該公寓的頂樓加蓋則是道場。

其中，游女因篤信宗教，生前專程從新北老家搬到台中大里，在五金賣場收銀打工，家屬擔心走火入魔，曾多次勸戒勿迷信。

游女大體經檢察官會同法醫相驗解剖，初步檢視尚無明顯致死外傷，經調查2名室友說法避重就輕，且帶著大量行李跨縣市遷移，將2名室友拘提到案，另外根據監視器畫面，當天還有2名女子進出，因此共拘提4人，全案深入調查了解中。