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前國際拳手追愛到苗栗　台女怕被打拒絕！他跟蹤騷擾被判刑

▲▼Sonni Michael Angelo。（圖／翻攝自BoxRec）

▲前職業拳手安吉洛到台灣追舊愛，犯跟蹤騷擾罪。（圖／翻攝自BoxRec）

記者崔子柔／綜合報導

前國際拳手安吉洛（Sonni Michael Angelo）今年3月到前女友小方（化名）在苗栗的住處尋求復合，但小方10多年前就因遭對方言語、肢體暴力而分手，至今未有聯絡，因此由哥哥出面替她拒絕，沒想到安吉洛開始騷擾謾罵，甚至再到其住處打探行蹤。苗栗地院依跟蹤騷擾罪判安吉洛拘役40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書內容，安吉洛和小方在2012年分手後就沒有聯絡，他3月3日晚間10時許突然前往小方在苗栗的住處，表示想要復合，小方當下就請哥哥出面拒絕，但安吉洛堅持要見到面，小方哥哥只好留下自己的電話號碼，要安吉洛有事找他別找妹妹。

安吉洛在接下來的五天密集傳簡訊給小方哥哥，要求和小安見面，並稱對過去的事感到後悔，希望能依照「神的旨意」復合。

安吉洛在看到小方堅持拒絕後，惱羞開始傳送謾罵內容，甚至說小方和哥哥亂倫，更到小方住處向小方爸爸打探行蹤等，讓小方與哥哥不堪其擾，又因為其曾是職業拳手，讓他們擔心被施暴而報警處理。

安吉洛則說，他是為了找小方復合才來到台灣，如果小方不想要聯絡，應該親自告訴他並將定情戒指歸還，而不是由哥哥出面，否認騷擾。

法官認為，安吉洛反覆傳送訊息給小方哥哥，又到小方住處找小方爸打探行蹤，上述聯絡及追求行為已違反小方意願，使其心生畏怖，足以影響其日常生活，因此依跟蹤騷擾防制法第十八條第一項之跟蹤騷擾罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

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