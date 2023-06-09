惡男奪產殺姐夫：我得不到大家也別想要　警僅依傷害罪移送交保

▲受害華男左右胸和頸部都被刺傷，險些丟了性命。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市三芝區發生一起驚悚奪產殺人未遂案，陳姓男子去年底和一名患有中度智能障礙的王姓女子結婚後，就不斷覬覦岳父母的房產，但一直索討不成，他懷疑岳父母將不動產交由妻子大姐管理，竟於5月21日在岳家門前，持剪刀連刺大姐夫華男頸部、左胸、腹部等要害6下，還邊嗆聲「林北就是要給你死！」華男被砍到渾身是血，緊急送醫急救被診斷出左側血胸，所幸治療後撿回一命。華男差點被殺害，然而，警方卻僅依傷害罪移送陳男，導致他最終以5萬元交保，被害家屬因此活在恐懼之中，深怕一出家門就會再遇害。

王女一家控訴，妹妹從小被認定有中度智能障礙，去年9月和剛認識的陳姓男子閃電結婚，婚後陳男便要求搬進位於三芝的岳家，岳父、岳母不同意，陳男就揚言要殺人，還曾將手放在包包內，作勢自己有槍，揚言「我得不到大家也別想要」，動不動就以言語恫嚇全家，早讓全家族籠罩在恐懼之中。

▲陳姓男子（中）為奪取岳父母房產，竟持剪刀企圖殺害大姐夫。

5月21日，王女和丈夫華男等人依原訂計畫進行家族撿骨、祭祖活動，當眾人於岳家集合時，陳男也騎機車載著老婆現身，並像早有預謀一般，一下車就拿辣椒水朝華男等3人猛噴，接著再掏出鋼製剪刀往華男頸部、左胸、腹部等要害連刺6下，且陳男疑似要避免手滑，而在剪刀把手處纏繞橡皮筋，藉此增加摩擦力。

華男原本穿著一件白色上衣，遭受攻擊後竟瞬間成了血衣，華男女兒在驚恐之餘，竟勇敢飛撲上前阻擾陳男，眾人上前制伏陳男，淡水分局興華派出所員警獲報，趕來逮捕陳男。

最讓家屬不能理解的是，華男在現場被刺到渾身都是血，明顯不死也去掉半條命，然而第一時間警方卻只針對被噴辣椒水的大姐和親戚做筆錄，大姨子數度追問何時要幫華男做筆錄，警方卻一再推託「他身體好了就做」，但華男3天後康復出院至今，都還沒做筆錄。

本刊調查，事發當天，警方確實只依傷害罪移送陳男，雖然受害者名單中有華男名字，但卻沒有華男受害部分的描述及筆錄，只有另2人被辣椒水噴的內容，因此士林地檢署檢察官最後依傷害罪，諭令陳男以5萬元交保。

▲受害華男和妻子一家現在都隨身攜帶辣椒水防身。

由於陳男交保後重獲自由，王女一家人十分害怕，他們事後基於尊重，曾告知警方他們要去聲請保護令，警方聽了卻輕浮表示「去聲請也不會過啦！」家屬差點因這句話而作罷，最後是被律師點醒「沒這回事！」他們才決定繼續聲請保護令，如此才有武器，能對抗未被羈押、在外趴趴走的陳男。

家屬表示，因為陳男至今仍是自由身，所以他們都很害怕，深怕只要一出門就會被刺殺，好不容易鼓起勇氣出門時，也會因看到神似陳男的路人而心頭一驚，雖然有了保護令，就能在陳男出現時立即請求警方介入，但警方上次處理案件的態度已讓他們心裡有底，目前除了自己多加小心、自求多福外，也只能隨身攜帶辣椒水自保，只希望陳男不要再來害他們。

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