　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

▲▼紐約時報廣場（Times Square）。（圖／達志影像／美聯社）

▲OECD上調今年世界經濟成長率預估值至2.7%。圖為紐約時報廣場（Times Square）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

通貨膨脹緩解再加上中國疫情解封，經濟合作暨發展組織（OECD）今天小幅上調今年世界經濟成長率預估值至2.7%，但它警告說，經濟復甦面臨「漫漫長路」。

法新社報導，總部設在巴黎的經濟合作暨發展組織預測今年全球經濟成長率將達到2.7%，高於3月預估的2.6%，並提高美國、中國和歐元區的經濟成長率預估值。但這仍低於2022年3.3%的經濟成長率。

經濟合作暨發展組織首席經濟學家隆巴德利（Clare Lombardelli）在經合組織的經濟展望報告中寫道：「全球經濟正在好轉，但要獲得強勁和可持續的成長，面臨著很長的路要走。」

隆巴德利指出：「按照過去的標準，復甦將是薄弱的。」

經合組織對2024年全球經濟成長率預測則維持在2.9%。

經合組織說，能源價格下滑、供應鏈瓶頸的解決以及中國比預期更早的重新開放都有助於經濟復甦。

但根據經合組織的數據顯示，剔除波動較大的食品與能源價格後的核心通膨率高於先前的預期。

經合組織說，這可能會迫使一些中央銀行進一步提高借貸成本。這些央行已經升息，以抑制消費者物價。

隆巴德利說：「一些央行必須保持緊縮的貨幣政策，直到有明確的跡象表明潛在的通膨壓力正在減弱。」

經合組織同時警告，世界各地利率的上升「愈來愈明顯可以感受到」，尤其是在房地產和金融市場。

報告中指出：「隨著投資者重新評估風險，信貸條件正在收緊，一些金融市場領域開始出現壓力跡象。」

經合組織並警告，幾乎所有國家的預算赤字和債務水準都高於疫情之前，因為必須支撐經濟以承受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封鎖和俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的衝擊。

隆巴德利說：「隨著經濟復甦的到來，財政支持應該縮減，並更有針對性。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
一堆人「睡覺突抖一下」驚醒！醫吐原因　4情況小心病了
貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價破95億元
王瞳車禍照X光胸挫傷！　還原相撞騎士過程
好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場
快訊／涉假冒律師開事務所！台版《神鬼交鋒》2人移送北檢
工人被罰2千　「清空銀行帳戶」槓政府10年！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

老公出軌睡了閨蜜！孕妻驚見「偷吃簡訊」一翻對話崩潰：4個月了

吹哨者爆：美政府擁有「完整UFO」　回收殘骸數十年卻非法隱瞞

教宗方濟各身體出狀況！　梵蒂岡：將住院接受腸道手術

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

主人來了！柴柴秒開飛機耳　開心踏腳＋搖尾巴發嚶嚶聲

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

老公出軌睡了閨蜜！孕妻驚見「偷吃簡訊」一翻對話崩潰：4個月了

吹哨者爆：美政府擁有「完整UFO」　回收殘骸數十年卻非法隱瞞

教宗方濟各身體出狀況！　梵蒂岡：將住院接受腸道手術

5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康

張彬彬《三分野》8金句：男人的自尊心，不是靠女人來維護的

秦綾謙踩跟鞋曝孕肚：已經很明顯了！告假21天「播報服快穿不下」

快訊／涉假冒律師開事務所！台版《神鬼交鋒》20萬交保

以為假人模特...撈上岸才知是「人彘」！　小隊長被亡者託夢：幫我找凶手

國小校長被爆「性騷擾女學生」！把校園當後宮　本人回應了

從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」

兩週低潮睡不好！郭天信猛打甦醒　意外MVP終於拿枕頭

10個月大女嬰罹罕見腦瘤！北醫質子治療成功救治「打破年齡限制」

泰樂先發5局失3分飆150公里　兄弟擊敗興富發

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

北韓人輕生遺書「後悔出生」　金正恩急下令

墨鏡放車上　陽光直射竄大火狂燒

716億分之一機率　女2個月內連中2次3千萬

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

老公睡了閨蜜　孕妻驚見對話崩潰

水壩潰堤　烏軍目睹俄兵被沖走

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

更多熱門

相關新聞

南韓總和生育率「再創新低」　新生兒剩25萬

南韓總和生育率「再創新低」　新生兒剩25萬

南韓民眾晚婚、晚生，加上社會長期以來在職場等各種環境對女性生育並不友善，生育率低早已不是新聞。然而最新統計卻指出，南韓去年的總和生育率（TFR）僅為0.78名，不僅創下歷年來最低，更是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中的末段班，且去年僅誕下25萬名新生兒，是20年前的一半。

加密貨幣要申報資產了！　OECD、美國財政部同步擬遊戲規則

加密貨幣要申報資產了！　OECD、美國財政部同步擬遊戲規則

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽

136國允訂全球最低企業稅率15%

136國允訂全球最低企業稅率15%

退休金是中共不可承受之重

退休金是中共不可承受之重

關鍵字：

OECD全球經濟成長率

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

快訊／周休三日　勞動部曝1關鍵：「現階段執行困難」

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面