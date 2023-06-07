洪智坤涉性騷道歉　女導演再控當晚遭遇：不只是「不好的感受」

▲洪智坤涉性騷發文道歉。（圖／資料照）



記者崔子柔／綜合報導

政壇性騷案不斷，一位女導演在5日晚間控訴2010年曾被「民進黨H姓政治人物」性騷，包括邀約到摩鐵、襲胸、給封口費等。被點名的民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤當晚在臉書發文道歉，受害女導演則認為，他的致歉沒有減緩她的創傷，而且她的遭遇並不是道歉文中說的「不好的感受」而已。

洪智坤PO出簡短的道歉文，內容為「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

根據《中時新聞網》報導，受害女導演認為，這份道歉沒有減緩舊傷疤帶來的壓力，而且她的遭遇並不僅是「不好的感受」而已，她發文時本就不預期會得到道歉，因為事情已經過了12年，會選擇說出來是覺得現在是比較安全的時機，「不用再孤單無助地扛著傷痛和秘密」。

▲女導演5日發文指控洪智坤性騷。（圖／翻攝臉書）



該名女導演5日PO出控訴文表示，H男2010年邀約她替高雄五都市長選舉拍宣傳片及廣告，後續熱情地介紹高雄和民進黨政治圈人物，過程中雖有收到H男一些騷擾簡訊，但她都選擇無視，接著被約到摩鐵商談，H男當時提出願意協助她出國念書、開工作室，「妳只要偶爾可以讓我任性一下」。

女導演指出，H男後來用緩慢隱晦的動作抱她，觸碰到胸部，「被子裡有規律的動作，我根本不敢想他在幹嘛」，幾天後H男就透過競辦送了一疊現金給她，H男後續甚至打電話給她說「某導演說妳會跟客戶上床換案子耶，怎麼我沒有這種好事啊」，讓她瞬間崩潰，最後發現自己已經罹患PTSD（創傷後壓力症候群，Post-Traumatic stress disorder, PTSD, 簡稱PTSD）。