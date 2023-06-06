im.B半年詐光「女工程師1200萬」　至今還不敢讓親妹知道

▲受害人Jessica在短短半年內被詐騙逾千萬元，會踏入這場騙局，是從2022年10月底參加金融科技展開始。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

4月底，台灣爆發首宗以金融科技違法吸金的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案，傳出受害民眾高達千人、金額超過25億元，甚至還傳出至少一名受害者因為投入過多資金而輕生。本刊獨家採訪到僅投入半年、就被騙上千萬的女工程師Jessica，她表示，發現被騙後，看到電視上政府高官互踢皮球的新聞，讓人心寒。

「當我看到im.B總經理曾國緯在高雄開說明會，承認平台上有95%的債權都是假的，我就知道我完蛋了！一想到1,200多萬元可能化為烏有，那一晚我整夜沒睡。」受訪時Jessica數度哽咽，忍著淚水在眼中打轉，她不斷重複說，「台灣社會怎麼變成這樣？我們被騙了還求助無門，政府部門更是互踢皮球。」

4月底，台灣爆發首宗以金融科技違法吸金的不動產借貸媒和平台「im.B」公司大型詐騙案。單身、年近50歲的Jessica，投資im.B不過半年時間，算是這場騙局的最後一隻老鼠，「我的父母已經過世，到現在我還不敢讓唯一的妹妹知道，因為這筆資金除了我自己創業賺來的，還有部分是父母留給我的遺產，我怕妹妹會擔心。」

Jessica說，自己雖在第一時間就報警，同時也諮詢律師，但她知道這筆錢是要不回來了，「只要想到過去數十年的努力付之闕如，真的很難熬。」她嘆說，「我現在常失眠，白天盡量讓自己很忙碌不去想這一切，畢竟錢已經賠了，不能再賠上自己的情緒和健康。」

Jessica坦言，這筆錢如果沒了，她的人生（積蓄）將重頭來過，聽到有人因這次的詐騙事件而輕生，Jessica更是義憤填膺地說：「沒了錢、總不能再把命搭上去吧！尋死只能獎勵壞人。」

而會踏入這一場騙局是從2022年10月底由金管會掛名指導的金融科技展開始，im.B是參展廠商，Jessica相信政府部門應有把關合法經營的業者進入，加上過去自己也有投資P2P平台的成功經驗，了解P2P運作的模式與風險，但沒想到im.B卻連債權都造假，將她數十年累積的心血騙光。

Jessica被詐騙事件簿

2022年10月：參加金融科技展認識im.B

2022年11月：開始投資im.B，起先資金2萬元，後來陸續投資10至50萬元，購買不動產二胎房貸，總計36筆、910萬元

2023年1月：業務遊說投資大額VIP方案，單筆200萬元以上，年投報率在11～13%之間，合約內還註明保密條款，不能對外透露合約內容，為求高報酬，因此投入350萬元

2023年4月：4/10沒有收到im.B發放的利息，月底時im.B總經理曾國緯坦承債權造假，到警局報案遇上詐騙

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