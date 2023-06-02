女子海邊拍照突遇「瘋狗浪」瞬間消失　同行者跳海搶救仍不治身亡

文／香港01

香港仔5月30日發生行山（登山）事故，一行12人在玉桂山鴨脷排行山，當中一名43歲姓鍾女子在鴨脷排被大浪沖落海，同行男友人立即跳落水施救，但女事主送院不治。據了解，該12人是一班行山愛好者，多數經facebook或WeChat的行山群組認識，通常一個月或兩星期前將行程放在網上，有興趣者可以自由報名，最終今日有12人結伴前往鴨脷洲玉桂山行山和游水。

▲香港一名女子與朋友在海邊拍照打卡突遇瘋狗浪，不幸被捲入海中遇難。（圖／翻攝微博，下同）

消息稱，當他們到達鴨洲排時，發覺海浪太大，於是改為在鴨洲排燈塔附近石澗影相「打卡」，豈料一個大浪將鍾婦和另一名69歲姓楊男子捲入大海，其他人亦東歪西倒，浪退後才發現有團友不知所終，於是兩名同行男性朋友果斷跳入海中打算救人，但都無能為力，其他人見狀報警。

水警接報到場救起兩人，鍾婦昏迷被送往深灣水警基地，再由救護車送往律敦治醫院，其間救護員用自動心外壓機為她急救，但她終告不治，死因有待驗屍後確定。

楊男則疑被大浪沖向礁石，導致腳部受傷，未能走動，由飛行服務隊直升機救起，送到灣仔停機坪後轉送律敦治醫院治理。下水救人的兩名男子未有受傷，和其餘人自行離開。

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