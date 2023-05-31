慘照曝！苗栗通霄荷花田美景爆收費爭議　田主火大全砍光

▲通霄鎮五南里平交道荷花田爆發田主收取清潔費爭議，今天一早陳姓田主以割草機將田裡荷花全數腰斬。（圖／民眾提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮五南里平交道旁荷花田，最近爆發有一名田主向遊客收取環境維護費的爭議，甚至動用警力到場調解，今(31日)陳姓園主利用割草機將荷花全數砍斷，在地攝影玩家看到慘不忍睹的現狀，直呼可惜。

通霄鎮五南里平交道荷花田每年5到7月是荷花盛開期，可以拍攝到列車和荷花田的唯美畫面，吸引不少民眾和攝影玩家前來取景，其中以278次普悠瑪自強號彰化開往花蓮那班列車吸引最多人，而最近開始出現的拍照人潮，也造成當地停車及環境維護的爭議，28日發生其中一名陳姓田主向拍照遊客收取環境維護費問題，後來動用警力出面調解才平息。

據了解，當地平交道荷花田共有5區，這次爆發糾紛的荷花田位於鐵道西側靠近平交道處，陳姓田主表示，考慮收費主要是民眾製造垃圾，所以酌收清潔費用，他強調收取的費用並沒有進入其口袋，而是捐給當地宮廟做香油金作公益使用，並出示收據為憑。

荷花田收費爭議在網路發酵並經媒體連日報導，陳姓田主深覺委屈，一氣之下，今(31日)上午用割草機將他田裡面的荷花全數腰斬，利用玉石俱焚的處理方式處理爭議，當地拍火車和荷花取景的熱點被破壞，讓慕名前來的遊客覺得可惜!

▲▼通霄鎮五南里平交道荷花田爆發田主收取清潔費爭議，今天一早陳姓田主以割草機將田裡荷花全數腰斬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲荷花被砍斷前，普悠瑪號通過荷花田的美景。（圖／張麥斯提供）

▲通霄鎮五南里平交道荷花田爆發田主收取清潔費爭議，荷花被砍斷前的樣態。（圖／記者蔡文淵翻攝）