　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

▲任期剩不到20天　屏縣兩公務員切結遞補縣議員▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲前屏東縣議員鄭雙銓涉及賄選案遭判刑3年6月。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前屏東縣議員鄭雙銓2018年九合一大選爭取連任，被檢警查獲以每票500元，在長治某早餐店綁樁賄選，除了被判當選無效而被解除議員職務外，他涉及的賄選案一、二審都被判刑4年，上訴後最高法院發回更審，高雄高分院今（31）日上午更一審宣判，撤銷原判決，改判徒刑3年6月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。

2018年底屏東縣議員選舉期間，國民黨籍議員鄭雙銓為求順利連任議員，2018年11月初，掃街後特意專程到張姓女友人經營的早餐店拜訪，探詢她戶內有幾人具投票權，聽到對方回應「有6人」，便掏出3千元打算以「每票500元」買票，屏東地檢署在同年11月搜索破獲，查扣選舉人名刪等證物，後來涉案選民坦承犯行。

鄭雙銓被檢方提起當選無效之訴，全案經屏東地院、高雄高分院審理，判當選無效定讞，鄭雙銓也被解除議員職務。

此外，鄭雙銓也被檢方依違反選罷法的賄選罪起訴，一、二審都判處鄭雙銓有期徒刑4年、褫奪公權4年，他不服上訴最高法院，最高法院發回更審，高雄高分院今日上午更一審宣判，撤銷原來徒刑4年的判決，改判徒刑3年6月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃仁勳「混血帥兒曝光」！　曾在信義區開酒吧
「5月大魔王報稅」今最後一天！　一票人沒繳下場曝光
「野生女神」0偽裝路邊吃冰！　她嗨翻：以為大學生
快訊／侯友宜陳玉珍握手了！　國民黨團立委齊喊：凍蒜
直接綁人！台男爆「自由行」被抓去緬甸　已半身不遂
口罩男被綠「1小時前有動作了」！　網全懂：很毀自尊
改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

5億高中生死因「相驗項目繁多」遲未出爐　兩大疑點家屬認同

派出所就在前面...鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

苗栗首例！幫選民買單釣蝦場消費5370元　議員黃聲全被判當選無效

逼車糾紛他下車破窗　3男互毆扭打…空車一路滑進工地！

2女吵到打起來！她勸架突遭襲臀　色男瞎扯1理由下場GG

早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

喝混酒爛醉！男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

5億高中生死因「相驗項目繁多」遲未出爐　兩大疑點家屬認同

派出所就在前面...鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

苗栗首例！幫選民買單釣蝦場消費5370元　議員黃聲全被判當選無效

逼車糾紛他下車破窗　3男互毆扭打…空車一路滑進工地！

2女吵到打起來！她勸架突遭襲臀　色男瞎扯1理由下場GG

早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

喝混酒爛醉！男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

「穩賺不賠」又來了　他兩度面交130萬...第三次終於報警

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

涮嘴零嘴+1！　香甜紅豆牛奶冰驚喜變身「爆米花」了

《離婚律師申晟瀚》今年必看！以幽默律政劇解決婚姻中的千古難題

購退票資訊一次看！基北北桃1200月票6／15開賣　7／1上路啟用

快訊／侯友宜見國民黨團3度鞠躬致謝！　喊「一定比民進黨做得更好」

快訊／冷凍草莓也驗出A肝！　好市多再被重罰450萬

新竹縣議員賄選下台　范振龍遞補「也爆買票」又被告當選無效

女性掉髮≠雄性禿！50％與缺鐵有關　醫揭女性掉髪3大原因

AirPods不只有白色？蘋果「粉色」充電盒照片流出

陸網傳馬斯克密會寧德時代老董　或談及北美共建動力電池廠

說好挺綠軍0比3大逆轉？　格林笑：喜歡看波士頓球迷受苦

社會熱門新聞

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

改管猴遇攔檢加速落跑！遭警棍狂抽

買飲料給摸奶進警局！網紅辯露點「沒什麼」

拖板車左轉！超粗鋼構插公車　

小芸被捕畫面曝！遭警從店內帶出

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

即／吃早餐遭爆砍！新北男滿身血求救...兇嫌投案了

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

更多熱門

相關新聞

選罷法排黑！林文瑞恐無法轉戰雲林立委　辦公室：下周對外說明

選罷法排黑！林文瑞恐無法轉戰雲林立委　辦公室：下周對外說明

立法院昨三讀通過《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，讓已獲國民黨提名參選雲林第一選區的現任不分區藍委林文瑞恐失去登記參選資格。對此，林文瑞辦公室今（27日）向記者表示，他們還在跟中選會、內政部、國民黨部討論，也釐清此次修法範圍會影響到什麼程度，並於下周會有統一的對外說明。

蕭景田涉替林杏兒買票首開庭　無辜喊不認罪

蕭景田涉替林杏兒買票首開庭　無辜喊不認罪

即／陳修將活活打死小三！二審改判10年10月

即／陳修將活活打死小三！二審改判10年10月

花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

桃園里長、區代表被判當選無效

桃園里長、區代表被判當選無效

關鍵字：

屏東縣議員鄭雙銓賄選更一審改判3年6月

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面