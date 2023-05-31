早餐店3千買6票　前屏東縣議員鄭雙銓涉賄選...更一審判刑3年6月

▲前屏東縣議員鄭雙銓涉及賄選案遭判刑3年6月。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前屏東縣議員鄭雙銓2018年九合一大選爭取連任，被檢警查獲以每票500元，在長治某早餐店綁樁賄選，除了被判當選無效而被解除議員職務外，他涉及的賄選案一、二審都被判刑4年，上訴後最高法院發回更審，高雄高分院今（31）日上午更一審宣判，撤銷原判決，改判徒刑3年6月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。

2018年底屏東縣議員選舉期間，國民黨籍議員鄭雙銓為求順利連任議員，2018年11月初，掃街後特意專程到張姓女友人經營的早餐店拜訪，探詢她戶內有幾人具投票權，聽到對方回應「有6人」，便掏出3千元打算以「每票500元」買票，屏東地檢署在同年11月搜索破獲，查扣選舉人名刪等證物，後來涉案選民坦承犯行。

鄭雙銓被檢方提起當選無效之訴，全案經屏東地院、高雄高分院審理，判當選無效定讞，鄭雙銓也被解除議員職務。

此外，鄭雙銓也被檢方依違反選罷法的賄選罪起訴，一、二審都判處鄭雙銓有期徒刑4年、褫奪公權4年，他不服上訴最高法院，最高法院發回更審，高雄高分院今日上午更一審宣判，撤銷原來徒刑4年的判決，改判徒刑3年6月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。