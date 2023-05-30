吃飯收「3000元服務費」她酸：酒還自己倒　業者說話了



▲女子去餐廳用餐，被收3029元服務費。（示意圖／Pexels）





圖文／CTWANT



通常去比較有氣氛的餐廳用餐，都會被收服務費。但近日大陸一位女子去餐廳用餐，被收了700元人民幣（約新台幣3029元）的服務費，讓她酸說根本沒服務還收那麼貴，酒還是自己倒的。對此，業者也做出回應。

▲帳單。（圖／翻攝北晚在線）

據《梨視頻》報導，廣東深圳一位陳姓女子29日表示，她和朋友們去深圳一家餐廳用餐，6人吃了7708元人民幣（約新台幣3.3萬元），其中服務費就佔了700元人民幣（約新台幣3029元）。

陳女說，她沒有體驗到什麼特殊服務，服務生只是上菜，也沒有站在旁邊服務，酒還是她們自己倒的，有道螺料理是服務生上桌才川燙，這樣跟在廚房煮有什麼區別。陳女強調，她去很多地方吃過飯，而如果有收服務費，一般服務生會全程站客人旁邊。

對此，業者說，包廂用餐會有服務生管家一對一服務，會收取總金額10%服務費，一般不會提前告知，但是帳單上都會註明，如果覺得服務差，可以及時反映，看能不能免掉服務費。

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此文曝光後，網友紛紛留言「端個菜就是服務了」、「同情不起來」、「去餐廳吃飯不應該本就有端餐服務的嗎？還要另外收服務費」、「包廂服務費都收了20年，從5%到15%。都覺得不合理，但是好像這麼多年也沒有解決的辦法」、「吃那麼多沒撐死，給點服務費過分嗎」、「收服務費可以，那服務費給服務人員還是老闆自己收了」。

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