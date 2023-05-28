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「泰國發霉蛋」回收再製成液蛋賣　農委會：暫停違規業者洗選蛋源

▲桃園市衛生局食安稽查人員在立群公司賣場稽查各類蛋品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局食安稽查人員在賣場稽查各類蛋品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中賣場日前出現泰國進口盒裝雞蛋發霉，桃園市衛生局稽查供應商立群農產品公司，現場查獲業者將泰國發霉蛋回收後再製成液蛋販售，開罰15萬元。農委會畜牧處副處長江文全今（28日）表示，在業者改善前將暫緩提供洗選蛋源，並坦言進口雞蛋「產品風險高」，鼓勵國人還是多買國產雞蛋。

日前台中賣場貨架出現發霉盒裝雞蛋，雞蛋來自桃園市立群農產公司，桃園市衛生局昨前往立群公司查核，當場查獲229盒來自泰國發霉洗選雞蛋，還有回收再製未殺菌液蛋2100盒重達1050公斤，依違反「食品安全衛生管理法」規定共裁罰15萬元。

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不願具名的蛋商指出，立群是北部具有一定規模的洗選場，竟連這種不必要的小額黑心錢都不放過，在農委會推廣全面洗選的政策下，出現這種嚴重違規，連立群這種大工廠都這樣幹，其他小規模的工廠，難道會傻傻自行銷毀嗎？

江文全表示，會盡快跟桃園市政府確認稽查情形，一旦業者嚴重違法食安相關規定，就會通盤檢討，是否取消該業者委託洗選、專案輸入進口雞蛋配合廠商的資格，強調會以食安的最高標準為原則，該業者在改善前，不會再提供洗選蛋源，目前國內有近百家洗選場，洗選量能充足，不會受到影響。

針對泰國進口雞蛋頻傳發霉、臭蛋情形，江文全表示，政府專案進口雞蛋來自好幾個多家，就算是單一國家也可能來自不同地方，運輸、保存過程都有一定變數，雖經全程冷鏈運輸來台，但回到國內需經回溫洗選處理，坦言「產品風險不確定性很高」，鼓勵消費者多選購國產雞蛋。

正值國內雞蛋消費淡季，但農委會進口雞蛋從五至六月將來到進口高峰，預計有超過1億顆進口雞蛋抵台。江文全表示，部分進口雞蛋將進入冷國內雞蛋滾動冷鏈倉儲，視市場供需調節，滾動出新，目前滾動倉儲仍以進口雞蛋為主，待國內產能恢復，就會以國產雞蛋為主，強調會兼顧消費者與農民權益。

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