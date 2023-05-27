鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

記者趙禕/上海報導

上海黃浦江畔26日晚間上演了一場別開生面的光影大秀，上海市楊浦區用氣勢磅礡的大鼓和炫爛奪目的燈光啟動全球推介大會；在楊浦區經營多年的台商表示，楊浦濱江是上海中心城區少數擁有黃浦江黃金地段無敵景觀的待開發地塊，未來的發展潛力雄厚。

▲▼上海市楊浦區全球推介大會26日晚間在楊浦濱江秀帶廣場舉辦。（圖／記者趙禕攝）

這場推介會湧進了來自全球數百家金融、地產、科技、電商、新媒體等不同產業400多位高階主管和代表參加，這也是楊浦區面向全球高端產業發出共同開創未來的熱情邀約。中共楊浦區委書記薛侃表示：「楊浦濱江正對標國際最高標準、最好水平，積極營造市場化、法制化、國際化的一流營商環境，以更加開放包容的姿態擁抱世界。未來，這裡將成為高質量發展的強勁引擎、人民美好生活的公共空間、近悅遠來的世界會客廳。讓中國與世界的多元文化在這裡交融互建，共享人生出彩的發展良機。」

▲中共楊浦區委書記薛侃。（圖／記者趙禕攝）

在推介會上，楊浦區委常委、常務副區長尼冰深入介紹楊浦區在產業培育、人才集聚、營商改革以及綜合發展環境等方面的政策措施；區委常委、副區長徐建華則介紹了楊浦區即將重點開發的地區，包括八埭頭、大橋東兩大核心功能區及大橋西片區3大板塊在內的19幅地塊，這片區域基本覆蓋了楊浦濱江南段5.5公里長的黃浦江岸，不但有可以看到上海陸家嘴摩天大樓和黃浦江東岸濱江岸線的優美無敵江景，還有被重點保留的66棟歷史建築。

▲楊浦區常務副區長尼冰。（圖／記者趙禕攝）

▼楊浦區副區長徐建華。（圖／記者趙禕攝）

已經在楊浦區經營商業地產多年，並將在今年繼續擴大投資的上海市台灣同胞投資企業協會副會長、楊浦區工委會主委范志凌表示，楊浦區這次向全球推介的楊浦濱江版塊，是上海市中心城區僅存面積大、地塊完整、交通便利、位置優越、配套完善又擁有黃浦江黃金地段無敵景觀的地塊。區政府對於在這裡開發的公司品牌及資金成本門檻都很高，但是寫字樓建成後對於企業總部或青年科創、藝術、文化等中小企業在這裡落戶、能用好楊浦區政府的各項政策支持，未來的發展潛力還是相當雄厚的。

▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長、楊浦區工委會主委范志凌(中)。（圖／記者趙禕攝）

位在黃浦江下游的楊浦區，是上海，也是全中國最早發展起來的工業重鎮，從1843年上海開埠到1927年(民國16年)，這裡開辦了英商楊樹浦水廠、英商怡和紗廠、德商瑞鎔船廠和祥泰木行等57家外資工廠，以及中國最早機器棉紡業的機器織布局、中國最早造紙業的上海機器造紙局、遠東最大火力發電的楊樹浦發電廠、上海民族資本投資最早造船業之一的大中華造船機器廠等301家民族工業，被譽為中國近代工業的發源地之一。

▲上海市楊浦區被譽為中國近代工業的發源地之一。（圖／記者趙禕攝）

楊浦區全區不但有15.5公里的最長中心城區濱江岸線、市區內唯一規劃生態島嶼復興島，還有包括復旦大學、同濟大學、上海財經大學等十所大陸頂尖大學，其中建校百年以上的大學就有5所。大陸流量頂流的平台企業抖音、小紅書、Bili Bili，電商平台美團、得物，和品牌企業Nike、鍾薛高、奧蘭小紅帽，以及達達─京東物流等企業都已經進駐楊浦區。

▲▼楊浦區有上海中心城區最長的濱江岸線。（圖／記者趙禕攝）

藉由這次推介會，楊浦區也希望讓全球更多人瞭解他們舉創新旗、走創新路、打創新牌，走出一條傳統工業城區創新驅動轉型升級之路，實現從「工業鏽帶」到「生活秀帶」、「發展繡帶」蝶變跨越的雄圖。活動還請來中國工程院院士、同濟大學建築與城市規劃學院教授吳志強介紹楊浦濱江未來發力點，並分享了世界工業都市水岸的創新復興實踐。

▲中國工程院院士、同濟大學建築與城市規劃學院教授吳志強介紹楊浦濱江未來發力點，並分享了世界工業都市水岸的創新復興實踐。（圖／記者趙禕攝）

本次活動會場有17家企業與楊浦簽約參與本區發展，在同濟聲音實驗室氣勢磅礡的大鼓律動，以及現場實景與探照燈光交織的鎏光煥彩和激情澎湃的樂聲中，將現場活動的氣氛推向頂點。

▲華為、美團、嗶哩嗶哩、星空華文、耐克、上海科創、戴德梁行、瑞安、吉寶置業、中交地產、中節能、鐵獅門、沃弟、陽獅、橙獅體育、緯景等17家企業與楊浦簽約等17家企業與楊浦簽約參與本區發展。（圖／記者趙禕攝）

▼同濟聲音實驗室表演的「寰」，將中國大鼓的打擊樂表演配合電子樂與新媒體設計，以演算法演繹大鼓的聲音律動，新媒體畫面展現城市發展由歷史傳承到科技推動數位化轉型的宏偉篇章。（圖／記者趙禕攝）

▼現場實景與探照燈光交織的鎏光煥彩和激情澎湃的樂聲，將現場活動的氣氛推向頂點。（圖／記者趙禕攝）