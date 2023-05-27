　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

記者趙禕/上海報導

上海黃浦江畔26日晚間上演了一場別開生面的光影大秀，上海市楊浦區用氣勢磅礡的大鼓和炫爛奪目的燈光啟動全球推介大會；在楊浦區經營多年的台商表示，楊浦濱江是上海中心城區少數擁有黃浦江黃金地段無敵景觀的待開發地塊，未來的發展潛力雄厚。

▲▼上海市楊浦區全球推介大會26日晚間在楊浦濱江秀帶廣場舉辦。（圖／記者趙禕攝）▲▼上海市楊浦區全球推介大會26日晚間在楊浦濱江秀帶廣場舉辦。（圖／記者趙禕攝）▲▼上海市楊浦區全球推介大會26日晚間在楊浦濱江秀帶廣場舉辦。（圖／記者趙禕攝）

這場推介會湧進了來自全球數百家金融、地產、科技、電商、新媒體等不同產業400多位高階主管和代表參加，這也是楊浦區面向全球高端產業發出共同開創未來的熱情邀約。中共楊浦區委書記薛侃表示：「楊浦濱江正對標國際最高標準、最好水平，積極營造市場化、法制化、國際化的一流營商環境，以更加開放包容的姿態擁抱世界。未來，這裡將成為高質量發展的強勁引擎、人民美好生活的公共空間、近悅遠來的世界會客廳。讓中國與世界的多元文化在這裡交融互建，共享人生出彩的發展良機。」

▲中共楊浦區委書記薛侃。（圖／記者趙禕攝）▲中共楊浦區委書記薛侃。（圖／記者趙禕攝）

在推介會上，楊浦區委常委、常務副區長尼冰深入介紹楊浦區在產業培育、人才集聚、營商改革以及綜合發展環境等方面的政策措施；區委常委、副區長徐建華則介紹了楊浦區即將重點開發的地區，包括八埭頭、大橋東兩大核心功能區及大橋西片區3大板塊在內的19幅地塊，這片區域基本覆蓋了楊浦濱江南段5.5公里長的黃浦江岸，不但有可以看到上海陸家嘴摩天大樓和黃浦江東岸濱江岸線的優美無敵江景，還有被重點保留的66棟歷史建築。

▲楊浦區常務副區長尼冰。（圖／記者趙禕攝）▲楊浦區常務副區長尼冰。（圖／記者趙禕攝）
▼楊浦區副區長徐建華。（圖／記者趙禕攝）▼楊浦區副區長徐建華。（圖／記者趙禕攝）

已經在楊浦區經營商業地產多年，並將在今年繼續擴大投資的上海市台灣同胞投資企業協會副會長、楊浦區工委會主委范志凌表示，楊浦區這次向全球推介的楊浦濱江版塊，是上海市中心城區僅存面積大、地塊完整、交通便利、位置優越、配套完善又擁有黃浦江黃金地段無敵景觀的地塊。區政府對於在這裡開發的公司品牌及資金成本門檻都很高，但是寫字樓建成後對於企業總部或青年科創、藝術、文化等中小企業在這裡落戶、能用好楊浦區政府的各項政策支持，未來的發展潛力還是相當雄厚的。

▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長、楊浦區工委會主委范志凌(中)。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長、楊浦區工委會主委范志凌(中)。（圖／記者趙禕攝）

位在黃浦江下游的楊浦區，是上海，也是全中國最早發展起來的工業重鎮，從1843年上海開埠到1927年(民國16年)，這裡開辦了英商楊樹浦水廠、英商怡和紗廠、德商瑞鎔船廠和祥泰木行等57家外資工廠，以及中國最早機器棉紡業的機器織布局、中國最早造紙業的上海機器造紙局、遠東最大火力發電的楊樹浦發電廠、上海民族資本投資最早造船業之一的大中華造船機器廠等301家民族工業，被譽為中國近代工業的發源地之一。

▲上海市楊浦區被譽為中國近代工業的發源地之一。（圖／記者趙禕攝）▲上海市楊浦區被譽為中國近代工業的發源地之一。（圖／記者趙禕攝）

楊浦區全區不但有15.5公里的最長中心城區濱江岸線、市區內唯一規劃生態島嶼復興島，還有包括復旦大學、同濟大學、上海財經大學等十所大陸頂尖大學，其中建校百年以上的大學就有5所。大陸流量頂流的平台企業抖音、小紅書、Bili Bili，電商平台美團、得物，和品牌企業Nike、鍾薛高、奧蘭小紅帽，以及達達─京東物流等企業都已經進駐楊浦區。

▲▼楊浦區有上海中心城區最長的濱江岸線。（圖／記者趙禕攝）▲▼楊浦區有上海中心城區最長的濱江岸線。（圖／記者趙禕攝）▲▼楊浦區有上海中心城區最長的濱江岸線。（圖／記者趙禕攝）

藉由這次推介會，楊浦區也希望讓全球更多人瞭解他們舉創新旗、走創新路、打創新牌，走出一條傳統工業城區創新驅動轉型升級之路，實現從「工業鏽帶」到「生活秀帶」、「發展繡帶」蝶變跨越的雄圖。活動還請來中國工程院院士、同濟大學建築與城市規劃學院教授吳志強介紹楊浦濱江未來發力點，並分享了世界工業都市水岸的創新復興實踐。

▲中國工程院院士、同濟大學建築與城市規劃學院教授吳志強介紹楊浦濱江未來發力點，並分享了世界工業都市水岸的創新復興實踐。（圖／記者趙禕攝）▲中國工程院院士、同濟大學建築與城市規劃學院教授吳志強介紹楊浦濱江未來發力點，並分享了世界工業都市水岸的創新復興實踐。（圖／記者趙禕攝）

本次活動會場有17家企業與楊浦簽約參與本區發展，在同濟聲音實驗室氣勢磅礡的大鼓律動，以及現場實景與探照燈光交織的鎏光煥彩和激情澎湃的樂聲中，將現場活動的氣氛推向頂點。

▲華為、美團、嗶哩嗶哩、星空華文、耐克、上海科創、戴德梁行、瑞安、吉寶置業、中交地產、中節能、鐵獅門、沃弟、陽獅、橙獅體育、緯景等17家企業與楊浦簽約等17家企業與楊浦簽約參與本區發展。（圖／記者趙禕攝）▲華為、美團、嗶哩嗶哩、星空華文、耐克、上海科創、戴德梁行、瑞安、吉寶置業、中交地產、中節能、鐵獅門、沃弟、陽獅、橙獅體育、緯景等17家企業與楊浦簽約等17家企業與楊浦簽約參與本區發展。（圖／記者趙禕攝）
▼同濟聲音實驗室表演的「寰」，將中國大鼓的打擊樂表演配合電子樂與新媒體設計，以演算法演繹大鼓的聲音律動，新媒體畫面展現城市發展由歷史傳承到科技推動數位化轉型的宏偉篇章。（圖／記者趙禕攝）▼同濟聲音實驗室表演的「寰」，將中國大鼓的打擊樂表演配合電子樂與新媒體設計，以演算法演繹大鼓的聲音律動，新媒體畫面展現城市發展由歷史傳承到科技推動數位化轉型的宏偉篇章。（圖／記者趙禕攝）
▼現場實景與探照燈光交織的鎏光煥彩和激情澎湃的樂聲，將現場活動的氣氛推向頂點。（圖／記者趙禕攝）▼現場實景與探照燈光交織的鎏光煥彩和激情澎湃的樂聲，將現場活動的氣氛推向頂點。（圖／記者趙禕攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
于美人跟鄭家純要選誰？　徐乃麟一句話給答案
學生喝冷飲拉肚子！山東一大學下令：飲料「全面去冰」
他扁桃腺反覆「化膿發炎」！　醫一驗慘了：愛滋病
兒子爆李坤城氣切前「被林靖恩阻止通知」　姑姑：怕你來爭產
男友超愛「抓龍筋」喊舒服！苦主：不會想去第2次
快訊／屏東登山意外！1人摔落邊坡無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

中特使與俄外長談俄烏衝突　俄堅持「政治解決」加強與陸溝通協調

台嘉賓評比西瓜擂台賽　「2023京台美麗鄉村論壇」聚焦農文旅交流

陸罕見白色野生大貓熊影像首公開　與黑白同伴玩好嗨！沒被排擠

男孩失蹤13年被尋獲　父一眼認出牛仔衣..屍骨夾在山林地縫

學生喝冷飲拉肚子！　這間大學下令：飲料「全面去冰」不能加冰塊

女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮　喀嚓一下賠償5萬！　

醉漢躲女廁「大膽光屁屁蹭警」求拍照　身份曝光後被罵好丟臉

陸駐法使館發文痛批廣島峰會 　「美國是搞脅迫的經濟流氓」

季辛吉今百歲生日「現實主義沒過時」　陸官媒：證明中美可以雙贏

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

中特使與俄外長談俄烏衝突　俄堅持「政治解決」加強與陸溝通協調

台嘉賓評比西瓜擂台賽　「2023京台美麗鄉村論壇」聚焦農文旅交流

陸罕見白色野生大貓熊影像首公開　與黑白同伴玩好嗨！沒被排擠

男孩失蹤13年被尋獲　父一眼認出牛仔衣..屍骨夾在山林地縫

學生喝冷飲拉肚子！　這間大學下令：飲料「全面去冰」不能加冰塊

女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮　喀嚓一下賠償5萬！　

醉漢躲女廁「大膽光屁屁蹭警」求拍照　身份曝光後被罵好丟臉

陸駐法使館發文痛批廣島峰會 　「美國是搞脅迫的經濟流氓」

季辛吉今百歲生日「現實主義沒過時」　陸官媒：證明中美可以雙贏

快訊／挑戰2連霸王者富邦勇士　楊敬敏：會很享受這次冠軍賽

檢舉機車行噪音10年！男不滿警方沒開罰　怒告分局瀆職求償20萬

張若昀《慶餘年2》路透照曝光！「一身白衣束髮」飄仙氣

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

老公貼心送她回娘家養胎　「突收1訊息」才知背後陰謀

女歌手畢業展「親繡專輯封面繡三天」　羅文裕現身力挺！

林孝程敲回寶貴1分　味全1比0完封富邦止敗

FEniX來了！露營地比拼遊戲露出強烈勝負欲

銀髮族用藥問題多！錯誤用藥損及肝、腎　藥曝正確用藥保健康

快訊／國王G4苦戰險勝夢想家！　隊史首度晉級PLG冠軍賽

大陸熱門新聞

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮

大陸校園活春宮再現　小情侶落地窗前狂震

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

離婚瞎扯存款　驚見夫年收1300萬

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

他找22歲正妹援交　來的變「40歲老阿姨」

學生喝冷飲拉肚子！　這間大學下令：飲料「全面去冰」

武漢出現罕見「鏡面人」寶寶 百萬分之一機率「內臟左右相反」

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

解放軍少將嗆美軍司令

醉漢光屁屁躲女廁　喊警：拍我重要部位

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面