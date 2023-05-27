桃園青年志工隊投入6國偏鄉服務　張善政期許翻轉時代影響力

▲市長張善政期許青年國際志工服務隊，以愛心能跨越國界及族群，翻轉時代影響力。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「2023 TIME時代影響力-桃園國際志工授旗儀式」27日於市府青年局舉行。市長張善政表示，青年局推動「青年國際志工服務隊補助計畫」，今年補助8組青年國際志工團隊前往6個海外國家偏鄉地區服務，藉由授旗打氣，肯定投入志願服務的青年朋友，期許愛心能跨越國界及族群，翻轉時代影響力。

▲市長張善政支持青年參與國際志工服務。（圖／新聞處提供）

張市長分享自己的兒子在大學階段，曾連續2年參與國內志工隊，前往花東地區偏鄉小學，服務缺乏醫療資源的長輩，而對其人生視野拓展有很好的助益。而市府青年局平日培訓青年公益團體，更在揮別疫情影響後，重啟青年國際志工服務隊補助計畫，結合桃園市大專校院及民間青年志工隊能量，補助8組約70名國際志工隊，分別前往馬來西亞、印度、尼泊爾、泰國、柬埔寨及緬甸等國家，進行偏鄉社區物資服務、兒童營隊、義診及衛生教育、毒品防制、藝文交流、英語教學、資訊教育等多元的服務。

▲市議員舒翠玲、市長張善政、青年局長候佳齡、社會局長陳寶民(由左至右)出席桃園國際志工授旗儀式。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長提到，青年志工隊前往服務的國家，其衛生環境及治安可能不盡理想，而台灣年輕人則在相對良好的環境中成長，相信青年志工隊在國外服務的過程中，可獲得正向的回饋，人生也將因此更加充實、更珍惜台灣的環境。

青年局長侯佳齡表示，市府青年局支持青年參與國際志工服務，今年補助包括桃園市宣愛社區關懷協會「馬來西亞兒童品格營—秘克拉特」、桃園生命樹領袖協會「T to J破涕為笑行動 尼泊爾醫療服務隊」及「印度海外志工服務隊」、中原大學「CYCUxSTZ邊境玩藝服務行動」及「CYCUxKAKO柬埔寨村落英文種籽師資工作坊」、元智大學「『泰』想和你創造『新世紀』」、桃園市私立少年之家「藝起去馬來西亞，讓夢想飛翔啦！」及中華民國國際慈善文教協會（緬甸華文教育服務團）「2023年暑期國際志工－點亮希望」等8組國際志工隊，進行海外人道關懷服務。

侯局長提到，青年志工資源中心在今（112）年首創百人桃青志工隊，並依據青年專長及意願，組成培育青年公民記者的「聞青記者隊」、青年局各領域職人助教的「職青志工隊」及培訓青年志工領袖的「草青志工隊」等3個志工分隊，均持續招募中，並提供專業訓練課程，進行多元服務方案，歡迎青年朋友加入服務社會行列，展現桃園青年力。包括市議員舒翠玲、市府青年局長侯佳齡、社會局長陳寶民、中壢區長李日強等均一同出席活動。