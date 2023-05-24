80歲阿公收「民防召集令」　網友轉貼傻眼：老頭也不放過？

▲80歲阿公收「民防召集令」引發熱議。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」）

記者林彥臣／綜合報導

台北市中正區「螢雪里」的一位80歲鄭姓鄰長，日前收到台北市政府的「民防人員召集通知書」，被轉貼到網路上後引發熱議。轉貼的網友甚至因此質疑，是在為打仗做準備嗎？連老頭都不放過。不過里長也澄清表示，只有講習沒有操練。

其中一位轉貼的網友發文表示，「政府是否瘋了？為打仗做準備？80歲老頭也不放過，還得被編入民防隊演習！還是有其他原因？讓老頭能出來走走、交流一下？還是打錯了？政府應該出來說明一下以釋疑！」

根據《聯合報》報導，里長陳文質回應表示「這不是動員啦！」民防人員要做的就是一般的訓練，平常也會辦理相關的講習，每年也都有類似的活動，舉辦頻率不一定，就看區公所怎麼安排，然後再發通知找鄰長、里長去聽講習。

根據「台灣事實查核中心」指出，民防業務承辦人游小姐表示，網路流傳的通知書的確是由中正區公所發出，是真實公文，文件上的受文者為虛歲80歲的民眾，他因擔任中正區螢雪里某鄰長，經里長徵詢意見同意後，編入該里的民防分團，徵召進行民防團訓練，且鄰長擔任民防團隊成員並無年齡限制。

▲台北市中正區112年度民防團隊訓練課程表。（圖／翻攝自「台灣事實查核中心」）



「台灣事實查核中心」指出，依據民防法，每年北市都會舉行一次民防團隊演習，一次4小時，由各民防團派1/3的人員參加，但每四年一次必須上8小時，且全部成員都需參加。今年就是需上課8小時的年度，因此只要是民防團隊成員都須參加。

「國防安全研究院」助理研究員鍾志東接受「台灣事實查核中心」訪問表示，部分網路傳言以為民防訓練是要拿槍上戰場，但並非如此，戰時執行戰鬥任務的是常備部隊與後備部隊，民防團隊是支援作戰，但從事的並非戰鬥任務，主要任務是維護社會運作與安全。