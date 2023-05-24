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第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

▲快篩陽性即確診自今（26）日起上路。（圖／記者吳康瑋攝）

▲第四波疫情起，確診的人又開始變多了，而且觀察不少是先前沒確診過的天選之人。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

第四波Omicron疫情持續升溫，外界熱議，過去3年都沒確診的「天選之人」在這波紛紛確診。感染科權威黃高彬直言「沒有錯，這一波主要侵犯就是天選之人」，進一步分析原因，包含口罩令解除、變異株XBB成為國內主流等因素，讓沒有感染過、體內無抗體的天選之人容易中招，而且觀察也發現，青壯年族群確診若是天選之人，最大的特點在於「容易伴隨有高燒症狀」。

疾病管制署昨（23）日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制統計以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。目前已經進入第四波，根據疫情中心預測到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

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▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺營最新疫情變化 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠肺炎最新疫情變化 。（圖／記者洪巧藍攝）

感染科權威、中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪坦言，近期疫情發展熱烈，從4月中旬口罩解禁以來疫情上升明顯，特別是本土變異株已經改以XBB為主流，免疫逃脫能力更強，加上台灣比國外其他地方流行要稍晚，國人感染的機會相對大。

至於這一波特別多天選之人中招？黃高彬表示贊同，他說，近期臨床觀察確實有很多人屬於第一次確診，其實這也就是口罩摘除的後果，因為先前口罩戴好，社區裡遊走的病毒較少，但現在疫情持續往上，估算每天有2萬例確診個案在社區中，加上天選之人不像以往戴口罩了，又因為沒有感染身體無抗體，種種因素加成造就這波天選之人確診變多；另外觀察重複感染情況也比之前略高。

黃高彬指出，這波疫情確診個案主要症狀還是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等，在青壯年族群還有一個特點是「發燒高」，這原因在於裡面有一堆人是天選之人。如果重複感染，大多不容易高燒，年長者免疫反應比較差，感染後也比較燒不起來。

但目前新冠是否可以當成感冒、流感來處理？黃高彬分析，以趨勢來看勢必會這樣走，現在就是過渡的陣痛期，另觀察XBB傳播力雖強，但重症率不高，如果是一般青壯年族群的抵抗力足以應付，比較擔心的是年長者、免疫有缺陷、有共病者等要特別小心。

至於自保方式，黃高彬建議，到少人多場所時口罩還是要戴起來，包含密閉場所、公共交通工具還是要戴，就他自己搭高鐵經驗，近期常聽到有些乘客在車上咳出濃痰音，周遭人被感染風險增加，還是要強調公共運具應該自主性的戴口罩。

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

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