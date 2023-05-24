家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

▲退休外交官過世後，將2千6百多萬遺產贈與晚年陪伴他的家政婦，子女不服認為贈與契約不應成立，法院判決出爐。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名退休外交官雇用曾姓婦人打掃家裡，2人進而交往互相陪伴，外交官晚年罹癌，自知不久於人世，簽下契約將名下3分之2的財產贈與曾女，並在立約3天後辭世，他的子女認為父親是在病榻上無意識簽名，主張契約無效拒絕交付3分之2遺產，但法官檢視立約過程的錄影，認為外交官當下還可清楚準確地蓋章、確認金額等，契約並無爭議，判子女須依約交給曾婦2625萬餘元。

根據判決，曾婦指出，她與退休外交官因雙方均喪偶，於晚年相互扶持，2014年起共同生活，2019年底外交官因病情加劇，他主動將其名下美國房產、存款，分配給長期旅居美國的2名子女，大陸的存款分配給其妹妹，而台灣的存款則由曾婦及妹妹各分得3分之2、3分之1。

曾婦表示，2020年1月2日，她陪同躺在病床上的外交官，在證人的見證之下，與其子女、妹妹共同簽署贈與契約書；同月5日，外交官不敵病魔與世長辭，曾婦依照契約向法定繼承者（外交官的子女），要求包含美金、人民幣等外幣，換算匯率後約台幣2625萬餘元的遺產。

外交官子女則主張契約無效，主張曾婦是幫忙打掃家裡的工作人員，直到父親配偶過世，2人才交往，而父親除了2019年底生病住院外，其他期間身體硬朗、不需他人照顧，而且父親對金錢十分嚴謹及重視，絕對不會將錢財贈與曾婦，父親也未曾告知子女會將處分財產贈與曾婦。

子女指出，該贈與契約書整篇都被修改，而且父親才因曾婦脅迫、在2019年12月將新北市一棟房子贈與給她，沒必要在不到1個月後又簽贈與契約，何況父親簽署當下已是重病，在無意識能力下簽名，顯然違反父親個人意願，契約不能屬於有效。

法官檢視了立約當天側錄畫面，發現外交官躺在病床上，左手拿著文件並有翻頁動作，還主動提出將「應將醫療保留款300萬元更改為500萬元」，並清楚對女婿說「你改了以後我再簽」，再向妹妹說「妳看清了，是500萬？」、「妳也有3分之1吧」，可知外交官當下意識清楚、知悉契約所載內容。

法官審後認為，曾婦為外交官晚年的伴侶，2人也常出國遊玩，外交官若是想表達對曾婦的感謝之意而贈於也無不當，外交官於訂定贈與契約時，已對內容無疑義，子女應該就遺產扣除贈與稅後，交付3分之2給曾婦，總額約新台幣2625萬餘元。全案還可上訴。