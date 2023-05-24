國師「諸羅山人」捲自辦都更百億詐貸！　爆喬狠削1.3億

▲諸羅山人方寛銘由「藍營國師」到遊走藍綠，遭控捲泰坤建設百億吸金詐貸案並收佣上億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調偵辦全台最大自辦都更詐貸案，發現泰坤建設負責人楊岳修利用人頭灌水，抬高新北市「泰舍至善元」都更案的銷售率，向土銀詐貸68億元，但全案在上週楊岳修交保後爆出更驚人內幕，檢調接獲檢舉，指楊在辦理貸款過程中，曾找上政壇國師級人物、自稱諸羅山人的命理師方寬銘協助向合庫及土銀喬貸款，雙方約定事成後抽佣2％、共1.36億元。

令人意外的是諸羅山人不僅能喬貸款，還可安插土銀高層人事，讓貸款順利，此外，楊岳修另以「泰坤基金」名義對外吸金40億元，投資人不乏部長級人物及資深媒體人等大咖及台北市東區某教會教友，楊再以泰坤基金支付諸羅山人佣金，全案不法金額逾百億元，風暴持續擴大，23日檢調二度進行搜索約談。

▲泰坤建設負責人楊岳修涉吸金及詐貸百億元，遭列被告後以1,000萬元交保。

本刊調查，檢調單位前年底接獲檢舉，指泰坤建設負責人楊岳修違法吸金及向銀行詐貸，不法金額逾百億元，約談相關人後發現，自稱諸羅山人的命理師方寛銘在全案有重要角色，原因是楊岳修2016年辦理新莊泰舍至善元都更案時，計畫向合庫貸款80億元，但遲未獲准，因此在友人引薦下找方寛銘，開出讓方抽佣1%當顧問費作為條件，請他向當時的合庫董事長廖燦昌、總經理黃伯川及協理陳世卿協調促成貸款案。

▲泰坤董座楊岳修曾傳LINE給方寛銘並轉傳友人，讚嘆方幫忙喬貸款及銀行人事，並提及方在泰坤基金的投資。

方寛銘與楊岳修接上線後，原本卡關的貸款案，果真於2017年7月獲合庫等7家銀行同意聯貸，金額由80億元減為68億元，楊岳修付簽約金2,000萬元給銀行，楊岳修認為，方寛銘的確發揮影響力促成貸款獲准，也立即給付1,800萬元佣金給方寛銘，後謝5,000萬元則預定在拿到68億元後付清。

▲檢調偵辦泰坤建設泰舍至善元建案（圖），等房屋完工才搜索，避免成爛尾樓。

但後來廖燦昌因遭控涉慶富案去辭，由雷仲達到任合庫擔任董座，雷發現全案有異，不准核撥貸款，楊岳修決定另找土地銀行申貸，並再找上方寛銘幫忙，2019年11月，楊岳修以不實買賣合約，將預售銷售量灌水至5成，達到核撥貸款的門檻，土銀果真通過對泰舍至善元的68億元貸款案並撥款（目前增貸至78億元），一切有如神助。

▲方寛銘（右）於檢調搜索泰舍至善元案的前2天，被媒體爆料高調至賴清德競選總部幫忙看風水。

願望成真的楊岳修隨後並同意付足方辦理兩次貸款案佣金1.36億元，台北地檢署與新北市調查處上週發動搜索，相關涉案人一一浮現，相關事證已被檢調掌握，檢調正擴大偵辦中，以避免上百位預售屋買家及「泰坤基金」被害人血本無歸。

此次檢調偵辦泰舍至善元吸金詐貸，意外發現方寛銘出現在筆錄上，巧合的是檢調發動搜索的前2天，方還高調現身賴清德競選辦公室遭媒體直擊，引發不少遐想，方在吸金詐貸案的角色為何？以及是否有更高層人士涉案？均有賴檢調單位加以釐清。

回應

方寛銘：沒能力喬人事及貸款

針對抽佣金、喬貸款一事，方寛銘表示，的確有與楊岳修在長榮桂冠酒店見面，但2％的佣金是楊岳修自己說要給的，並不是他開的口，他的確有收1,800萬元，但這是幫泰舍至善元看地理及選定開工吉時後，楊岳修捐款讓他建廟用，不是佣金，至於後謝5,000萬元轉為「泰坤基金」，方寛銘說，他並不知道什麼基金。

對於為何會在LINE中提到廖燦昌、黃伯川、謝娟娟及陳世卿，方寛銘表示，的確是與這些人見過面，但是去幫他們排命盤及看辦公室風水，不是去喬貸款，他強調：「我沒有拿這些錢去賄賂他們。」方寛銘表示，自己沒能力喬人事及貸款，自己很熱心，見面是在談命理不是在喬事情，跟他做朋友的人都知道。

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