日籍男帶鉅款入境未申報！遭海關「沒收1400萬」　上訴結果出爐

▲一名日籍男子攜帶5445萬元日幣來台未申報，遭海關沒收5341萬元。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

關務署台北關2020年查獲旅客攜帶超額外幣未申報。一名日本籍男子自日本搭機入境松山機場，從無申報物品的綠線檢查台通關，遭執檢關員攔查，結果在他行李中查獲5445萬元日幣現金（約新台幣1210萬元）。海關依法發還等值1萬美元的104萬日幣，其餘5341萬元日幣全數沒入。男子不服提起行政訴訟，法院日前認定處分並無違誤，判他敗訴。

一名日籍男子在2020年12月25日搭乘全日空航空公司的航班從日本抵達台北松山機場，並在通過免申報的綠線通關通道時，被執檢關員攔查。在X光檢查中，海關發現男子手提行李內有可疑物品，經過進一步的檢查，海關官員在男子的行李中查獲了未申報的日幣5445萬元。

海關在隔年11月11日將免申報限額等值美元1萬元之日幣104萬元歸還給男子，但其餘未申報的超額日幣5341萬元根據洗錢防制法沒入。對此，男子不服原處分，提起訴願，但最終被法院駁回，他再行政訴訟，希望獲得對沒入款項的返還。

男子主張，這筆錢是他打算用來在台灣購置房產，有日本銀行帳戶來源證明，他在松山機場將行李通過X光機檢查時，海關人員對於是否有未申報的現金並不知情，而且在打開背包之前，他已經口頭向海關人員申報超額現金，符合主動申報的要求，然而海關人員卻回應「太晚了」，由於當時因疫情手續冗長繁複且現場混亂，他又語言不通，不知要去哪裡申報攜帶外幣。

法院調查，男子雖然主張在通過X光機檢查時已口頭申報超額現金，但他通關時並未填報海關申報單，且未經由紅線檯向海關申報，而是選擇綠線檯通關，根據監視錄影畫面，男子將超額日幣放在隨身灰色背包內，也未依規定申報，海關有權指定查驗行李，男子此時才以口頭申報已為時已晚，關員不再受理任何方式申報並無違誤。

另外，法院還發現，男子的配偶為我國籍國民，從2019年到2020年間入境次數多達20次，應清楚攜帶超額外幣入境應向海關申報的規定，因此認定台北關查認日籍男違反洗錢防制法規定，攜帶超過免申報限額入境的5341萬日元現鈔，予以沒入，於法並無違誤，判決男子敗訴，可上訴。