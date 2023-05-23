瑪娃達中颱上限！核心越來越紮實　4成機率「貼近台灣」引大雨成災

▲颱風瑪娃核心越來越紮實。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日水氣仍多，各地天氣多雲偶雨，周四到周六天氣較為穩定，周日開始受到東北風影響，降雨範圍又會擴大。而中度颱風瑪娃最快可能在明日增強為強烈颱風，預計周日移動到菲律賓東方海面時會北轉，至於對台影響程度，則要視北轉角度而定。

氣象局預報員曾昭誠表示，明日水氣偏多，西半部、花東有零星短暫陣雨，不過主要仍以多雲天氣為主，各地山區午後有雷陣雨。周四水氣減少，一直到周六都是相對穩定的天氣，周五、六宜蘭有零星降雨，周日起東北風影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，下周一、二連大台北都會有雨。

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▲▼颱風瑪娃周日北轉，有可能影響台灣天氣。（圖／氣象局）

中度颱風瑪娃目前位於關島東南方270公里海面上，未來從關島附近通過後轉西北西移動，周日移動到菲律賓東方海面，屆時太平洋高壓有機會減弱，颱風就會北轉並沿著太平洋高壓南側移動，北轉幅度將成為對台灣影響程度的關鍵。

溫度方面，今天是最涼冷的一天，明日東北季風減弱，北部、宜蘭回暖到26-28度，中南部30-32度，周四開始各地高溫都可達30度以上，暖熱天氣維持到下周一。

▲颱風瑪娃三種可能路徑。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，瑪娃以打中颱上限，核心也越來越紮實，即將成為今年第一個強烈颱風。而颱風後期路徑不確定性高，大致上有三種可能走法，第一「轉向東北」機率約55％，此走法會導致北部、東半部受環流影響有些許降雨。

第二「貼近台灣」機率40％，颱風更為靠近台灣，帶來降雨更加豐沛，可望解除乾旱危機，但災情也難以避免。第三「穿越呂宋島北部」機率5％，此走法會使西部地區炎熱，僅東部、恆春有少許降雨。

颱風論壇強調，瑪娃颱風路徑與太平洋高壓勢力消長息息相關，下周高壓勢力江東退，「整體來說，北轉是大趨勢，就看太平洋高氣壓能硬挺多久，決定瑪娃北轉時間點」。

▲▼颱風瑪娃最新路徑圖。（圖／氣象局）