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社會 社會焦點 保障人權

誰先結婚就過戶給誰！他講這句話　5億高中生疑「假結婚」慘沒命

▲5億高中生案，夏男父子接受檢方調查。（圖／記者許權毅、白珈陽攝，下同）

▲5億高中生案，夏男父子昨接受檢方調查。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中身家5億賴姓高中生墜樓身亡，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警為此大動作展開調查，昨（22）日傳喚夏姓父子說明，訊後均獲請回。而有傳言稱，兩人結婚是因賴父生前曾提及，「誰先結婚，就把房產過戶給誰」，但經了解，此言其實是夏父所言，夏男為得房產才因此邀賴男結婚，但賴男卻在登記2小時後墜樓身亡，全案至今仍疑點重重，檢方仍持續釐清中。

賴母委託的許姓律師表示，18歲賴男獲贈父親位於台中30筆不動產，市值達5億，夏為地政士助理，夏父也是地政士，2人曾幫賴家處理房地產。5月4日當天，夏到家中找賴，以教他處理房產為由，要賴男帶上身分證件，隨即帶往戶政所登記兩人結婚，不料，2小時後，賴男墜樓身亡。媽媽不相信兒子會輕生，已提出殺人罪告訴，並要求檢警加速調查。

▲5億高中生案，夏男父子結束5小時庭訊。（圖／記者白珈陽攝）

對此，有傳言稱，夏男與賴男結婚，是因賴父生前曾說，「誰先結婚誰就能得遺產」，兩人才急於去辦登記。不過，此言其實是夏父所稱，而指的房產就是賴男墜樓該棟房子，因據悉，賴父本就對賴男有所偏愛，早就陸續將房產過繼給賴男，若這句話是由賴父所說，並不合理。

而根據高大成檢視屍體時，發現賴男的肛門沒有新舊傷痕，是否真的有跟夏男交往以及交往情形如何，手機內的資料尤其關鍵。對此，檢警也不排除是夏男為取得父親給的房產，找18歲賴姓高中生幫忙配合「假結婚」，未料接著卻發生賴男墜樓的命案。

全案目前檢警仍在積極偵辦當中，23日賴母在律師的陪同下現身出庭，只見她全身包緊緊，面對媒體提問不發一語，其律師則簡單回應。律師指出，今天前來地檢署，主要是配合檢察官的傳訊說明案情，律師方也有具狀請檢察官調查相關證據，狀內申請調查共9項證據，主要都是針對高大成法醫相驗時提出的疑點部分，包括毒物跟指紋，都有要求檢方進行調查。

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