阿嬤開門...哈士奇偷逃家上街玩耍　跳上陌生人機車踏墊賣萌

▲哈士奇趁阿嬤開門外出偷逃家，跳陌生人機車踏墊賣萌找警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名32歲的黃姓男子日前牽著一隻哈士奇走進派出所，表示他在路口停等紅燈時，這隻哈士奇忽然跳上自己機車踏墊上，還不停搖尾巴賣萌，因為發現脖子上有項圈，判斷應該是迷路了。警方後續透過脖子上項圈的聯絡方式聯繫到飼主，化解一場狗狗危機。

三民二分局鼎金所長邱中均、警員楊傑安日前擔服巡邏、備勤勤務時，黃男牽著哈士奇前來求助，表示狗狗疑似迷路了。員警觀察，哈士奇外觀整潔有精神，非常親人，研判是有人飼養且剛走失不久，所幸脖子上的項圈有刻上飼主的聯絡方式，很快地就連絡到28歲的邱姓飼主。

▲▼哈士奇趁阿嬤開門外出偷逃家，跳陌生人機車踏墊賣萌找警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃男表示自己也有飼養大型犬，懂得與大型犬相處及安撫，於是哈士奇在他的引導下非常聽話的待在派出所。邱姓飼主趕到派出所後，哈士奇見到主人非常開心的又跳又叫，非常活潑。

飼主表示，哈士奇名叫money，已飼養3年，牠趁阿嬤開門外出時，偷偷跑出去，他在超商上班得知此事後，臨時請假尋找，找了將近3小時都沒找到，所幸家人接到通知後趕赴派出所認領，才化解了一場狗狗危機。



警方呼籲，毛小孩不像人，沒有身分證、無法驗指紋、也沒辦法用DNA檢驗身分，唯一能辨別這隻毛孩屬於誰的方法，就是依據晶片及寵物登記證，建議飼主可幫毛小孩植入晶片或是在項圈掛上可供辨識的吊牌，並注意晶片及吊牌資訊，隨時更新，如走失時便能馬上得知飼主是誰。