　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

70歲老人砍人「保護9歲孫子」　檢方認定正當防衛

▲▼海南省70歲老人護孫砍人，檢方認定正當防衛。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲海南省70歲老人護孫砍人，檢方認定正當防衛。（圖／翻攝自紅星新聞） 

記者林彥臣／綜合報導

大陸海南省臨高縣一位70歲老人楊成傑，在2017年時為保護當年9歲的孫子，使用鉤刀將一名酒醉男子楊慶全砍傷至輕傷一級，因此被指控「故意傷害罪」並被提起公訴，經多年過後提出再審，檢方認定楊成傑「正當防衛」判處無罪。

根據《紅星新聞》，2017年8月31日14時許，楊慶全酒後騎車載其女兒楊某麗來到楊成傑家附近時，停車撿起石頭打砸楊成傑家廚房，楊成傑孫子楊某冰出門查看，楊慶全拿著石頭追趕楊某冰。

楊成傑聞訊後持鉤刀追出門去趕楊慶全，追至其家門口附近一小竹林處時看到楊慶全正用雙手掐著孫子的脖子，楊成傑便持刀上前砍人，逼得對方鬆手，隨後又再追砍幾刀。

楊慶全後被送往醫院治療，經鑑定身上多處受傷，綜合評定為輕傷一級。

楊成傑於案發3年後被「控故意傷害罪」並被提起公訴，2021年3月，海南二中院作出二審判決，判處楊成傑有期徒刑8個月。

2022年6月，海南二中院對該案作出再審決定，臨高縣檢察院認為，楊成傑沒有故意傷害的犯罪事實，其在本案中的行為構成正當防衛，依據《中華人民共和國刑法》第二十條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第一款之規定，決定對其作不起訴。

▲▼海南省70歲老人護孫砍人，檢方認定正當防衛。（圖／翻攝自紅星新聞））

▲檢方不起訴理由說明書。（圖／翻攝自紅星新聞））

檢方還認為，楊成傑對不法侵害採取的防衛行為符合正當防衛的起因條件和時間條件，考慮雙方力量對比和當時所處環境，不必苛求防衛人必須採取與不法侵害基本相當的反擊方式和強度。

檢方指出，楊成傑砍擊的是楊慶全的四肢，並未針對要害部位，可見楊成傑的反擊行為具有一定的節制，儘管造成楊慶全輕傷一級的損害後果，但沒有造成重傷後果或其他重大損害，沒有明顯超過必要限度。

臨高縣人民檢察院稱，綜上，楊成傑在本案中的行為構成正當防衛，依據《中華人民共和國刑法》第二十條第一款之規定，不負刑事責任。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中職史上首次！兄弟4本土投手「無安打比賽」
獨／5億高中生詭異亡　家屬曝「都是大人在造孽」
5億高中生墜樓亡　禮儀社：「遺體外觀完好」相當奇怪！
5億高中生墜亡！　前一天「阿公」剛出殯
周潤發慶生「嘟嘴索吻袁詠儀」　正宮表情成亮點
新北「超正檢察官」脫下法袍！
5億高中生家庭「複雜關係圖」曝光！　阿公、媳婦亂倫生下他
老闆「射進果汁」整杯給員工喝　慘被殺死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

70歲老人砍人「保護9歲孫子」　檢方認定正當防衛

台美簽歷史性貿易協定　國台辦批「盡台灣物力，討外國歡心」

和老婆吵架！32歲抖音網紅「鋸條狠插她雙眼」　懊悔割腕自縊亡

台灣連7年未獲邀參與WHA　陸外交部強調「中方不同意」

2023巴蜀文化藝術季啟動　瞄準疫後川台文旅交流商機

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

不是地震！深圳龍崗公寓大廈「凌晨整棟狂搖」　嚇壞住戶全往外衝

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

北京實測花現金

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

70歲老人砍人「保護9歲孫子」　檢方認定正當防衛

台美簽歷史性貿易協定　國台辦批「盡台灣物力，討外國歡心」

和老婆吵架！32歲抖音網紅「鋸條狠插她雙眼」　懊悔割腕自縊亡

台灣連7年未獲邀參與WHA　陸外交部強調「中方不同意」

2023巴蜀文化藝術季啟動　瞄準疫後川台文旅交流商機

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

不是地震！深圳龍崗公寓大廈「凌晨整棟狂搖」　嚇壞住戶全往外衝

快訊／中職史上首次！兄弟4本土投手聯手無安打比賽

他感冒一周沒好！昏倒送醫不治　醫示警1病：致死率超過50%

擴大提升在地防災能量　林口公所攜手3企業簽署合作備忘錄

獨／5億高中生詭異亡　家屬曝「都是大人在造孽」：小孩真的無辜

男星高雄買10萬名牌包　櫃姐一眼看出「是假包」：這裡怪怪的...他糗爆

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

5億高中生墜樓亡　禮儀社：「遺體外觀完好」相當奇怪！

美買家不敢貸款買房　受2關鍵衝擊

動力火車顏志琳太狂！翻唱NewJeans《Ditto》　網聽到起雞皮：歌手天花板

徵管家「日薪1000+餐食」　工作細節曝光！一票人喊扯：徵爸媽？

家裡有鱷魚!爸淡定料理　女兒「阿娘喂」連被嚇歪

大陸熱門新聞

奶奶拒叫代駕硬載　一家5口墜河亡

快訊／國台辦宣布：開放台灣旅遊團赴大陸旅遊

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

大陸建26層豪華高樓給豬住！內部驚呆外媒

男子被神秘老人攔下推銷「青銅古劍」 花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

港男「雙層巴士內自慰」被發現！打爆車窗逃跑

高衩比基尼女坐超高樓陽台擺拍 雙腳懸空晃呀晃在社交軟體瘋傳

機票只要13元！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

赴陸無行動支付怎辦？2「解方」開通

2閨蜜「狂騙上海妹」8年超過437萬　連祖父母也不放過

遊客赴陸無電子支付　嘆「便利與我無關」

不是地震！深圳龍崗公寓大廈凌晨整棟狂搖畫面曝

小學師PO「鳥照」問副主任：喜歡嗎？

國台辦：台灣未獲邀WHA是「民進黨造成的」

更多熱門

相關新聞

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

墨西哥一名女子2021年5月在遭性侵的過程中自衛，殺害了對她施暴的男性。法院15日認定女子確實遭到性侵，但擊中男子頭部就足以自衛，被裁定犯有「過度利用正當防衛」的殺人罪，不僅遭判6年有期徒刑，還得向性侵者家屬支付逾1.6萬美元（約新台幣49萬元）的賠償。判決一出引發專家與婦女權利組織的怒火。

聚餐先走被朋友嗆聲　他拿西瓜刀回頭砍人

聚餐先走被朋友嗆聲　他拿西瓜刀回頭砍人

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

山東科大校門外隨機持刀傷人事件　1死6傷犯嫌疑「精神狀態不穩」

阿北暈船女看護狂盧4hrs　男友救場變互砍

阿北暈船女看護狂盧4hrs　男友救場變互砍

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

三重街頭深夜砍人！29歲男胸部中刀搶救中

關鍵字：

砍人正當防衛鉤刀

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

高中男死因曝　結婚2證人路上隨機找的

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面