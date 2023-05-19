台灣連7年未獲邀參與WHA　陸外交部強調「中方不同意」

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

今年世界衛生大會（WHA）即將召開，台灣仍沒有收到邀請函，但衛福部長薛瑞元將率團赴日內瓦為台灣發聲。對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌表示，「為了維護一個中國原則、捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。」

5月19日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。他回應上述問題時強調，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。」

汪文斌說，2009年至2016年，台灣連續8年以中華台北名義和觀察員身分參加了世界衛生大會，這是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，也是中方對台灣參與世衛大會作出特殊安排的政治基礎。

他反嗆，民進黨自2016年上台以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則、捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。

汪文斌表示，民進黨當局拿參與世衛大會做文章，不是出於防疫的需要，而是要達到擴大「台獨」國際空間的目的。中方作出不同意台灣參加今年世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持和理解。一段時間以來，近140個國家向中方表明堅持一個中國原則、反對台灣參加世衛大會的立場，近百個國家就此專門致函世衛組織總幹事或公開發表聲明，這再次證明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義的正確立場。世界人民的眼睛是雪亮的，任何打「台灣牌」、搞「以台製華」的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，注定以失敗告終。

另外，有記者提問，日前，美國與台灣簽署協議以加強貿易聯繫。中方對此有何評論？

汪文斌表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。美方有關行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背美方自己作出的僅與台保持非官方關係的承諾。中方對此表示嚴重不滿，堅決反對。