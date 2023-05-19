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英國前首相秀台灣國旗：用全力挺台　喊「你的未來就是我的未來」

▲▼ 。（圖／翻攝自Liz Truss推特）

▲特拉斯PO出與賴清德合照。（圖／翻攝自Liz Truss推特）

記者崔子柔／綜合報導

英國前首相、現任下議院議員特拉斯（Liz Truss MP）16日晚間搭機抵達桃園機場，展開5天4夜的訪問，她昨日PO出和副總統賴清德、行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮等人的合照，展現對台灣的支持。

特拉斯昨晚在推特發文表示，她前往台灣立法院訪問，見了賴清德、陳建仁、吳釗燮等人，並稱「台灣民主是自由的前沿，我會用盡全力支持台灣，你們的未來就是我們的未來」，並於文末附上英國、台灣國旗。

▲▼ 。（圖／翻攝自Liz Truss推特）

▲特拉斯發文。（圖／翻攝自Liz Truss推特）

特拉斯昨日與賴清德會面時指出，對於台灣的經濟成長，以及從半導體到珍珠奶茶等各領域產業蓬勃發展，她感到印象深刻。英國以及西方國家都可以從臺灣的自由企業學到很多。

特拉斯認為，更重要的，台灣是一個自由社會，人民能夠打造自己的生活並掌控自己的未來，在全世界面臨威權體制與自由民主之間越來越增強的對抗之際，她相信，作為自由民主國家應該共同合作，保護我們的生活方式，以及它為人民所帶來的好處。

特拉斯說，她來到台灣，也是因為相信台英之間應建立更緊密的經濟連結，並確保台灣有能力可以自我保護。此外，英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，她非常希望能看到臺灣成為會員，並盼未來幾年台英之間能建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。

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