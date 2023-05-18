嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

▲孩子出生時疑似因為卡在產道太久，因此導致面部發黑。（圖／Instagram @mstaronlineofficial）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞柔佛一名產婦在生產時，由於孩子太大，分娩時被卡在產道，導致出生時嚴重缺氧，臉部發黑，宛如關公。所幸在2周後，孩子的臉部顏色就漸漸恢復正常，目前3個月大的嬰兒膚色已經與其他孩子一樣。

根據《大都會日報》報導，22歲的法拉（Farah Adibah Amirah Kunyeen）2月14日產下第二個兒子，然而採取自然分娩方式的她，生產過程卻相當艱辛。因為胎兒的體型相對法拉而言過大，因此用力推了5次，孩子還是沒有出來。

法拉說，「嬰兒重3.34公斤，但我的身體太小，生產時他的左肩卡住整整1分鐘。孩子出生後，醫生告訴我嬰兒的臉色發青，差點在肚子裡窒息。一開始我以為這是很正常的事，而醫生將孩子拿到我面前時，我也沒有注意到異狀，就親吻了他。」

給法拉稍微看過後，醫生馬上就把孩子帶到另一個房間並表示，「嬰兒的左肩卡住且有細菌感染的可能」，需要另外做檢查，不過最終返回告知法拉孩子沒受傷。

次日，法拉和30歲的老公莫哈默德（Mohamad Afiq Zulkiflee）到兒童病房看望孩子。他們進入病房內後，看到一名臉部發黑的嬰兒，當時兩人還問彼此，「不知道這是誰的孩子？」並為此感到可惜。怎知下一秒醫生便指著這個孩子說，「他就是你們的寶寶。」

法拉當下甚至以為有人在跟她開玩笑，雖然難以接受，但她仍將這件事當作是上天的考驗。法拉表示，醫生有告知孩子臉上是瘀青，之後就會逐漸消失。所幸2周後，孩子的臉從黑色逐漸變成深藍色，又依序變成紫色、紅色，最後徹底消失，呈現膚色。