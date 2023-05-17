金正恩時隔1個月公開露面　攜女視察間諜衛星發射準備工作

▲北韓領導人金正恩帶著女兒金主愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓官媒朝中社報導，國家領導人金正恩16日視察該國第一顆軍事偵察衛星，並批准下一步行動計劃。這是金正恩時隔一個月公開露面，女兒金主愛也跟在他身邊。

韓聯社指出，金正恩16日前往偵查衛星發射準備委員會的工作進行現場指導，查看已完成各項檢查與測試的「軍事偵察衛星1號」。依據朝中社發布的照片，金正恩帶著女兒金主愛現身，兩人均身穿實驗室白色外衣並戴上帽子，推測用紅布條圍起的部分便是衛星實物。

金正恩表示，成功發射軍事偵察衛星是當前國家安全形勢下的迫切需求，是把黨與政府旨在增強國防力量政策落實的過程，也可推動國家太空軍事及科技事業進一步發展。他也說，美韓反對北韓的圖謀越是猖狂，越要積極轉守為攻，予以遏制，堅決守護國家主權和正當防衛權。

金正恩高度評價委員會盡職盡責，若說軍事偵察衛星1號在上月完成製作，那這次就是搭載準備完畢，推測金正恩所批准的未來行動計劃，可能是在近期內將已完成製作與搭載準備的衛星對接到運載火箭上進行發射。但官媒並未提及確切發射日期等相關細節。

專家表示，北韓可能把氣候條件與重大政治事件等因素納入考量，調整衛星發射的理想時間。北韓研究大學教授金東燁（Kim Dong-yub）認為，「根據運載工具準備情況，最早可能在6月發射。」