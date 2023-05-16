看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

▲Beats Studio Buds+盒裝照片曝光。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

想嘗試「透明」耳機？爆料客 Ben Geskin 分享一張照片，圖中可以看到蘋果傳聞中的 Beats Studio Buds+ ，已經在通路上出現，可以在包裝上看到，耳機採取透明的設計，具備更長的 36 小時電池壽命，附帶 USB-C 充電盒。

Beats 尚未正式宣布 Studio Buds+，但這款耳機上個月曾短暫出現在購物網站上，發布日期為 5 月 18 日，價格為 169.95 美元。與 2021 年推出的原始 Studio Buds 相比，耳機還將配備 3 倍大的麥克風和高達 1.6 倍的主動降噪。

Beats Studio Buds+ 是 AirPods Pro 的運動型替代品，設計更緊湊，沒有耳朵下方的柄。根據先前購物網站上的資訊，這款耳機還將提供黑色和象牙色兩種顏色選擇。

Studio Buds+ 將具有 IPX4 級防水功能，並提供 XS、S、M 和 L 耳塞尺寸選項。這款耳機於上個月首次在 iOS 16.4 代碼中被發現，也出現在 FCC 文件和全球其他監管數據庫中。