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快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　國家警報也響了

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▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(7日)天氣不穩定，中央氣象署今日下午1時35分針對11縣市發布大雨特報，並且針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，時間持續1小時以上，且在屏東縣3地發布災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、南部、東北部、東南部地區及苗栗以南、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

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▲▼11縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲11縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，屏東縣大雷雨持續時間至下午2時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。

▲▼屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

▲屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至下午3時46分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今天低壓帶影響，環境不穩定，上半天在宜花沿海地區會有明顯雨勢，其他地區雲量較多，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部近山區平地並有局部大雨發生的機率，前往山區活動請慎防坍方及落石。

大雨特報
影響時間：07日下午至07日晚上
大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣、蘭嶼綠島

大雷雨即時訊息
影響時間：07日白天
警戒區域：屏東縣

山區暴雨
影響時間：07日白天
警戒區域：屏東縣霧台鄉,屏東縣瑪家鄉,屏東縣三地門鄉,屏東縣內埔鄉

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