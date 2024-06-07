苗栗偏鄉小校會考再創奇蹟 大湖國中兄妹連2年奪榜首滿級分

▲大湖國中牛淳箴拿到滿級分，她的哥哥去年也拿到滿級分，兄妹檔連莊榜首。（圖／大湖國中提供）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣偏鄉學校大湖國中去年會考罕見有牛淳賦、張芷瑄獲得滿級分，今年21名畢業生中，牛的妹妹牛淳箴也拿到5A10+寫作6級分的滿級分成績，兄妹檔會考「連莊」榜首的亮麗成績，相當難能可貴。

大湖國中屬偏鄉學校，去年畢業生僅34人，卻有牛淳賦、張芷瑄2名「滿級分」學生，創下建校以來最佳紀錄。今天國中會考放榜，牛的妹妹朱淳箴以5A10+作文六級分的佳績，取得2024國中會考榜第一，校方在官方臉書PO文說：「消息傳來，你們勤問好學、謙恭有禮與勇於嘗試熱情挑戰的身影，立即浮現師長們與學弟學妹的想像，為你們的努力奉獻與認真踏實，所取得的學習成果，同感歡喜雀躍；也以你離開「大南」，曾共寫六年的學習扉頁而自豪。」

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▲大湖國中牛淳箴拿到滿級分，她的哥哥去年也拿到滿級分，兄妹檔連莊榜首。（圖／大湖國中提供）

大湖國中校長溫志宏說，牛淳賦、牛淳箴是在地大湖人，父親接手祖父創建的「廣愛教養院」，照顧智能障礙者，小兄妹上面還有2位年紀較長的哥哥，都是就讀在地、偏鄉的大南國小；牛淳賦去年選擇就讀三義高中，妹妹目前的態度傾向追隨哥哥腳步、同樣就讀三義高中。

▲大湖國中牛淳箴拿到滿級分，她的哥哥去年也拿到滿級分，兄妹檔連莊榜首。（圖／大湖國中提供）

溫志宏說，今年21位畢業生中，能再度出現5A10+6級分滿分的榜首，讓人徹底翻轉偏鄉學校的印象，考出滿級分的牛淳箴同學，在校3年都維持校排第1名，積極參與校內外各項活動，磨練面對群眾及解決問題之能力，跟哥哥一樣，在學期間完全沒補習，在老師的教導下,培養出獨立思考及解決問題的能力，在面對素養導向的會考題目時，皆能迎刃而解。

▲ 大湖國中牛淳箴今年拿到滿級分，她的哥哥牛淳賦去年也拿到滿級分，兄妹檔連莊榜首。（圖／苗栗縣政府提供）