索馬利蘭駐台代表：索國是台灣進軍東非市場的大門

▲穆姆德在致詞時表示，兩國是真朋友的關係。（圖／翻攝自Facebook／護理立委 陳靜敏）



文／中央社

由民進黨立委林靜儀發起的「台灣與索馬利蘭國會友好聯誼會」今天在立法院成立。索馬利蘭駐台代表穆姆德表示，台灣是索馬利蘭的真朋友，索馬利蘭是台灣進軍東非19國5億人口市場的大門，期待雙方簽訂更多互惠協議共享資源。

「台灣與索馬利蘭國會友好聯誼會」今天舉行成立大會，擔任會長的林靜儀因確診不克出席，她透過預錄影片表示，每一位跟台灣交朋友的都是重要的朋友，穆姆德告訴她，在非洲除了索馬利蘭，很難不受到中國的威脅，很難不受到中國在經濟上的介入，非常多國家都是中國一帶一路的合作國家，也因為一帶一路的政策，很多國家遭遇到經濟上及國家治理上的困難。

林靜儀說，台灣長期以來受到中國在經濟、武力的威脅，以及在民主制度的介入和影響。台索國會友好聯誼會的成立是一個開始，除政府及人民之外，也能在國會跟國會間建立長遠的合作和交流，成為在經濟、區域和平的重要盟友。

索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）表示，台灣及索馬利蘭有歷史的淵源，有非常獨特的情誼，台灣與索馬利蘭有共享的民主自由價值理念，也致力於自由市場經濟，共同對抗威權及國際恐怖組織，台灣是索馬利蘭的夥伴，是良善的力量，也是真朋友，期待雙方在國防、經濟及教育上有更多的合作交流。

穆姆德表示，索馬利蘭在地理位置上是非洲最靠近台灣的國家，台灣可以藉由索馬利蘭進軍東非19國5億人口市場的大門，索馬利蘭位處戰略性的位置，台灣可以藉由索馬利蘭進入印度洋、蘇伊士運河，幫助台灣進軍全球的經濟，期待台灣的海軍與索馬利蘭在紅海進行軍事演練，索馬利蘭有非常豐富的油氣等天然資源，期待與台灣簽訂更多的互惠協議共享資源。

立法院祕書長林志嘉表示，索馬利蘭與台灣都是從殖民地，到打破威權體制成為今天民主法治的國家，兩國有許多相似之處。相信台灣及索馬利蘭未來一定可以成為國際上理念相近的重要夥伴。

外交部次長俞大㵢表示，台灣秉持踏實外交及互惠互助的精神，積極參與國際社會，希望成為維護區域和平穩定的良善力量，台灣與索馬利蘭共享民主理念，相信透過聯誼會的成立，可以在醫療、漁業、農業到資通訊，更深化彼此的合作，共同捍衛台索雙方的信念。