她買車才1個月「離奇被扣牌」！原因竟是前車主違規　提告結局出爐

▲女子開心買車，下個月竟離奇收罰單吊扣牌照，原因讓她傻眼。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園一名徐姓女子2022年10月在拍賣市場上成功買下一輛二手車，不料才使用僅1個月後她突然收到罰單，原來是前車主開車時「嚴重超速」，要吊扣牌照6個月，讓她完全無法接受，決定提告請求「撤銷處分」。對此，桃園地院日前審理案情，認為警方開罰「合法有據」，審酌後駁回徐女請求。

根據判決書指出，徐女2022年10月25日買下一輛二手車，不料11月11日突然收到一張罰單，內容稱李姓前車主因為嚴重超速，在限速50公里道路飆到118公里，必須吊扣牌照6個月。徐女事後決定提告，主張她與前車主完全不認識，且既然車輛已拍賣，新車主不應該受罰，請求法官撤銷處分。

桃園地院法官審理案情，根據相關證據發現徐女當初買的轎車，2022年7月11日確實曾在台中嚴重超速，顯見警方告發並無違誤，且根據《道路交通管理處罰條例》85條第2項規定，車輛受罰吊扣或吊銷車輛牌照者，不會因為車輛所有權移轉、質押、租賃他人或租賃關係終止而免於執行。

法官認為，車輛曾經違規且事證明確，警方裁處合法有據，亦無裁量怠惰或裁量濫用之情事，審酌後駁回徐女請求，維持原處分，至於李姓前車主因違規行為，使得車牌遭吊扣，進而造成徐女在吊扣期間無法使用車輛，徐女應另循民事紛爭解決途徑，請求李姓前車主賠償。