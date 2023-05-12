7寶媽背嬰滑雪挨轟！背巾業者道歉了「非正式合作圖文未審核」

▲Sydney背著孩子練滑雪。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔 The Lins` Kids﻿）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，先被爆料挺8月孕肚爬山連累山友，又被挖出去年懷第7胎，卻背小孩練滑雪。對此，背巾業者「美美加meimeijia」發聲了，「其中不適當行為引起的爭議，美美加也願意一起接受檢討」。

Sydney去年帶著女兒到台南市「Snowin滑雪學校」練習滑雪，照片中可見她將孩子背在胸前滑雪，自己身上穿戴頭盔、護膝，可是小朋友身上卻沒有任何防護，只能用手緊抓媽媽的衣服。事後，就有網友不禁直呼「拿小孩當肉墊！」高雄市社會局接獲民眾陳情，已約談夫妻倆，認為兩人違反兒少法第49條，要接受最少40小時、最多50小時的親職教育輔導課程。

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針對此爭議，背巾業者「美美加meimeijia」表示，他們與林叨囝仔的合作貼文共3篇，發文日期分別為2022年2月21日、同年7月21日和同年12月19日，最後一篇主題是日本雪場使用背巾背小孩滑雪的貼文，他們沒有審核貼文、照片，且圖文發布後，也沒有提出安全使用建議，「造成社會大眾觀感不佳，深感抱歉」。

▲背巾業者臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／美美加meimeijia）

美美加表示，網紅在日常貼文幫忙曝光業配合作的商品是常見的事，而這些屬於非正式合作的圖文內容，也不會事先討論、審核，「對廠商來說，是網紅加贈的紅利」。引起爭議的文章，是林叨囝仔贈送給美美加的紅利貼文，林叨囝仔發出後，美美加沒有反對，所以「當然其中不適當行為引起的爭議，美美加也願意一起接受檢討」。

美美加表示，他們是一間只有販售背巾的店，專注於單一用品類別的專業，「由於未能堅持讓商品在安全使用的情況下曝光，引起大家的關注與擔心，非常抱歉。」未來他們也會加強合作圖文的審核，並重視合作對象對商品是否恰當使用，讓爸爸媽媽們得到正確的資訊與服務。