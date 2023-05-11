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7寶媽懷孕「揹嬰滑雪」挨轟！滑雪學校道歉了：虛心接受指教

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔）

▲Sydney揹著女兒練滑雪。（圖／翻攝自Facebook／林叨囝仔）

記者朱祖儀／綜合報導

網紅「林叨囝仔」媽媽Sydney近日爭議頻傳，先是被爆料挺8月孕肚爬山連累山友，隨後又被挖出去年已經懷第7胎，還揹著小孩練滑雪，遭高雄市社會局認定違反兒少法。目前夫妻倆已經出面道歉，滑雪學校也一改過去強硬態度，發聲明道歉，表示會虛心接受近來各界對於相關事件的指教。

Sydney去年帶著女兒到台南市「Snowin滑雪學校」練習滑雪，照片中看到她將女兒揹在胸前滑雪，自己身上穿戴頭盔、護膝，可是孩子身上卻沒有任何防護，只能用手緊抓媽媽的衣服，被網友酸是「拿小孩當肉墊」。事件爆發後，滑雪學校起初回應，當日是經過雙方溝通後，在安全無虞的情況下進行教學，國外雪場也沒有明文規定不得揹小孩上雪場。

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不過隨著風波越演越烈，Sydney和老公都在發聲明道歉，坦承確實有一些疏於思考縝密的行為。滑雪教室也在臉書發出道歉聲明，表示「感謝近日來自各方人士對於滑雪與兒童議題的關注，相關的評論及指教，我們都會虛心接受。事件發生當日，雖然是安全的結束課程，但流程上與安全顧慮有欠周詳，且造成社會觀感不佳為事實，在此SNOWIN全體人員致上最深的歉意。」也強調日後會重新規範安全至上的教學準則。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／滑雪學校）

▲滑雪學校發聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／滑雪學校）

近日高雄市社會局也約談網紅夫妻倆，過程中當事人都很配合，親子互動關係良好，不過針對揹著小孩滑雪、深蹲跳等行為，社會局認為不妥，因為在劇烈晃蕩過程中，足以讓孩童受到影響，違反兒少法第49條。後續將依兒少法第102條，請網紅夫妻接受親職教育課程，最少是4小時，最多50小時，將依情節嚴重程度開立處分書，當事人也表示願意配合。

SNOWIN 聲明全文如下：

SNOWIN 感謝近日來自各方人士對於滑雪與兒童議題的關注，相關的評論及指教，我們都會虛心接受。事件發生當日，雖然是安全的結束課程，但流程上與安全顧慮有欠周詳，且造成社會觀感不佳為事實，在此SNOWIN全體人員致上最深的歉意。
經過此事件，SNOWIN將重新規範安全至上的教學準則，秉持著安全、輕鬆、專業與耐心的教學原則，且加強審視教學對象自身條件與身體狀態，並堅持安全為最主要考量，恕不接受任何例外。

再次感謝大家的指教與關心
SNOWIN

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