老師驚問「班上有公司老闆」！13歲學生認了：還有5、6位員工

▲這名13歲學生竟是公司老闆。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

大陸重慶一名老師以「曬曬我們班的牛人（厲害人物）」為題目，讓學生們寫作文，沒想到意外揭露班上的一名13歲學生是公司老闆，且底下竟還有5、6名員工。

近日一段影片在網路上瘋傳，只見教室裡的一名女老師，向學生們發問，「聽說我們班有一個老闆還開了公司，是誰？」下秒學生們紛紛轉頭，並指著一名戴眼鏡的男同學喊道「陳老闆！」

接著，老師繼續追問該名男學生，「陳老闆是你嗎？」小男生略帶羞澀地承認是他，女老師又好奇拋問「開了什麼公司？」沒想到小男生竟答覆，是一間網絡科技公司，「還有5、6位員工。」

影片曝光後，引起大批網友熱議，「小小年紀，大大的老闆啊！」、「除了羨慕，無話可說」、「天哪，年紀輕輕怎麼做到的」、「這個氣質，果然當了老闆氣質都和其他小朋友不一樣」、「家裡有錢加上自己有才吧。」

不過，也有人質疑是假消息，「過家家玩的吧，13歲怎麼註冊公司？」、「沒滿18怎麼可能註冊公司」、「13歲沒有達到法定成年的年紀，無法獨立成立公司或擁有自己的企業，註冊過不去，因此，該公司大概率不是傳統意義上的公司。」對此，校方也回應，確定該學生無公司法定代理人身份，其他情況正在調查中。

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