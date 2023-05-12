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1女夜赴外木山「喬債談判」遭壓地暴打　20多人圍觀還拿出開山刀

▲▼基隆年輕人「喬事情」暴打長髮妹 20多人圍觀亮開山刀！女童全目睹。（圖／翻攝自爆料公社）

▲基隆外木山10日晚間驚傳聚眾鬥毆，一位長髮白衣女子遭黑衣女子壓在地上暴打。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市10日晚間發生一起鬥毆事件，一名21歲黃姓女子疑似與另一派人馬有債務糾紛，雙方相約在外木山湖海路一處停車場談判，不料對方一名女子突然動手把她痛打一頓。警方事後根據影片，找到受害者黃女製作筆錄，另一派打人的吳姓女子及助威的4名男子訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦。

臉書、IG近日瘋傳一段影片，內容是一名女子與另一派人馬10日晚間11點多相約在外木山談判。現場聚集約20多人，其中一位長髮白衣女子先遭一群男子包圍辱罵，數秒後旁邊一位黑衣女子突然「抓狂」，衝上前抓住白衣女的頭髮，接著揮拳狂打白衣女的頭部及臉部，其他人則是在周圍冷漠旁觀，甚至還有人拍手叫好。

▲▼基隆年輕人「喬事情」暴打長髮妹 20多人圍觀亮開山刀！女童全目睹。（圖／翻攝自爆料公社）

▲現場有年輕人亮刀，還有人帶小朋友到場，讓孩子目擊整場暴力事件。（圖／翻攝自爆料公社）

誇張的是，現場有人拿著棍子、球棒及開山刀等武器，還有家長帶著不到3歲的女童到場，讓女童目擊整場暴力事件。事件被現場人員拍下並PO上網路，其他網友看了紛紛表示，「嗆女生需要拿球棒是有多俗辣」、「真，社會底層」、「有本事的敢作敢當啦，只有俗辣才會聽到警察來了就跑」。

基隆市第4分局中華路分駐所表示，根據影片及相關人等指證，迅速找到受害人21歲黃女，以及施暴者25歲吳女共5人，雙方疑似因債務問題相約談判，不料黃女因此被吳女打到頭部、臉部多處撕裂傷，訊後將吳女依傷害罪、4名助威男性依聚眾鬥毆罪函送基隆地檢署偵辦。

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