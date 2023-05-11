揭公股金控董總巧立名目領鉅款　王鴻薇：雷仲達一年可多領120萬

▲王鴻薇11日記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（11日）指出，立法院2022年取消公股金控高階主管的「房屋津貼」，沒想到這些公股金控陽奉陰違，巧立名目「業務津貼」，無縫接軌繼續領錢，以合庫金董事長雷仲達為例，雷因此一年就可多領120萬元的補貼，讓她痛批這些公股金控簡直無法無天，而財政部竟准許公股金控亂搞，是藐視立法院監督。

王鴻薇11日舉行「再爆公股金控弊端！董總巧立名目領鉅款」記者會，她表示，房屋津貼即是過去政府核准，發放給包括公務員、政府財團法人以及公股金控高層主管的購屋補助，但行政院早在1989年就取消公務人員津貼，財團法人也於2015年取消發放，而公股金控高階主管是2022年立委李貴敏提案並廢除，沒想到公股金控居然這麼「皮」，又立了一個名目「業務津貼」繼續領用，財政部對此放任，藐視立法院監督。

王鴻薇痛批，以合庫董事長的「房屋津貼」、「業務津貼」來看，董事長職都可以月領十萬餘元的超高額待遇，等於雷仲達一年就可以爽領120萬元；如果雷轉往兆豐金任職，依照津貼離職請領還可以再多領100萬，真的是所有的好康都要佔盡。

王鴻薇直指，巧立名目的「業務津貼」，從時間、額度、資格一看就是完全沒再演，兩項津貼的廢止日跟起始日，每一家公股金控都接續在同一天，資格都是董事長、總經理，發放的金額也都一樣，立法院明明做出決議，財政部竟然准許公股金控亂搞。

王鴻薇說，公股金控中，只有台企銀從去年4月1日開始全面取消房屋津貼，也未新增業務津貼，是標準的模範生，其他公股金控如何自處？如何解釋？請問財政部還管的了這些公股銀行嗎。