獨／林淑雅常幫原住民解決法律疑問　她聞噩耗感嘆：怎麼會！

▲52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅，她也是總統府轉型正義委員會委員。（圖／翻攝原住民族歷史正義與轉型正義委員會）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運豐樂公園站附近今天中午發生建案塔吊工程車吊臂掉落砸中捷運車廂事件，釀1死8傷，死者是52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅。據悉，林淑雅在靜宜大學任職14年，也是總統府轉型正義委員會委員，國際特赦組織臺灣分會理事長等。一位原民陳小姐聽聞消息忍不住大喊「怎麼會？我不敢相信！天啊！」，並提到林淑雅在原住民心中很受敬重，常幫原民朋友解決法律上的疑問，發生此事感到相當心痛。

陳小姐指出，林淑雅是台大法律博士，由於現行法律並非站在原住民觀點，例如狩獵等等，林淑雅會站在原民文化觀點，協助解決原住民朋友遇到的法律問題，身邊許多原民朋友都曾接受過她的協助，在學校也教導許多學生原住民權益及政策。陳小姐說到一半還忍不住感嘆，「好人怎麼都這樣？」林淑雅的友人也都在臉書上哀悼，表示不敢相信，也有學生留言，「上過淑雅老師的課，真的是很棒很溫暖的老師！」

▲台中捷運成絕命列車，今天遇到隔壁大樓吊車吊臂掉落，貫穿車廂，釀1死8傷。（圖／民眾提供）



這起意外除了造成林淑雅當場死亡外，還有8人受傷送醫，其中有3名傷者送到林新醫院救治，包括49歲唐姓男子左腳擦傷、68歲陳姓女子額頭撕裂傷、54歲陳姓女子左手臂腫脹，都已經出院。另外在中山醫院則有4人傷患，包括48歲吳姓男子右膝擦傷、68歲林姓男子頭部撕裂傷、以及年紀最小的小六12歲男童雙膝及右手擦傷，目前4人意識皆清楚。還有一名32歲邱姓女子送台中醫院，腰痛胸悶、意識清楚，也無大礙。