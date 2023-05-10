還原現場！吊臂掉鐵軌「列車迎面撞」　盧秀燕：業者法律責任難逃

▲台中捷運遭砸，盧秀燕表示業者必須負起法律責任 。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、 游瓊華、鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中捷運列車今（10日）中午12時24分行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂從30層樓高掉落，貫穿車廂造成1死8傷。對此，台中市長盧秀燕指出，業者在興建的過程中一定要負起責任，所以工安就是他們的責任，如果說做不好就要付出代價，包括接受政府法律上的追究以及理賠的問題。

▲台中捷運遭鐵架插入。（圖／民眾提供）

盧秀燕表示，8名傷者送3個醫院，剛剛探視4名乘客，3名來自台中、1名來自苗栗，他們主要都是在同一個車廂，簡單慰問後也有問他們事發當時的狀況，他們說其實車子撞上去之前，吊臂已經掉在鐵軌上，車子靠近後來不及煞車迎面撞上，不是吊臂剛好掉下來砸中，而是已經掉下來，車子煞不住撞上。

而這4名乘客中有一名是小學生剛放學，媽媽聞訊後已經趕到醫院，還有一名是公務員，以及剛來台灣半年的加拿大籍老師，另外還有從苗栗來台中就醫的男乘客，受傷後由女兒陪同。盧秀燕也告訴他們，台中市政府會負起責任，也會追究業者，並且致上慰問金，而理賠責任跟處罰責任，市府都會要求業者。

▲該起事故造成1死8傷。（圖／民眾提供）



盧秀燕指出，目前檢察官在現場會勘，8名傷者目前都沒有生命危險，另外聽同仁描述，車廂被撞後，很多玻璃都破碎撞得很嚴重，因為掉下來的東西很大，已經掉在鐵軌上，列車又在行進當中，撞上後毀損相當嚴重。

盧秀燕說，這是一個個案，飛來橫禍，目前救人為先，事情如何發生要經過了解，所以現在第一就是救人，第二就是相關專業人員會進行調查，之後會再跟大家報告。另外業者在興建的過程中一定要負起責任，所以工安就是他們的責任，如果說做不好就要付出代價，包括接受政府法律上的追究以及理賠的問題，已經有跟傷者說會要求業者負起責任，法律責任也難逃。

▲盧秀燕表示，會要求業者負起責任 。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕強調，大致來講這起事故就是外力所引起，不是捷運設計或是操作問題，所有乘客也都有看到上面掉下來吊臂，必須等司法系統、交通系統、運安系統調查後再說明。