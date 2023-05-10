快訊／費鴻泰兒被控罵女同學「婊子」　她氣炸怒告...判決出爐

▲國民黨立委費鴻泰3兒子費聿德，2021年在高中同學群組內，辱罵呂姓美容千金「婊子」等字眼，全遭呂女男友截圖。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

讓爸爸勞心費神了！國民黨立委費鴻泰三兒子費聿德，2021年間在高中同學成立的WhatsApp群組裡，以暱稱「小費」辱罵呂姓美容千金「破麻、婊子」等不雅字眼，全遭其黃姓男友截圖告知，呂女憤而提告。士林地院今（10日）宣判，依妨害名譽罪判處拘役50天，可易科罰金。

現育有1子年約30歲費聿德，於2021年1月19日至4月18日間，以暱稱「小費」在高中同學WhatsApp群組被黃姓男同學嘲諷，因此怒回「你女朋友是婊子」，後來又引用黃男「哭了無數次」貼文稱「他是婊子」，同年4月時三度在群組說「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。

警詢、偵查時，費男表示無辱罵呂女意思，檢警根據呂女、黃姓男友證述、截圖等，依公然污辱罪起訴。

3月間法院開庭，費男表示他是想緩和群組內對話氣氛，且黃男當時女友眾多，他並非針對呂女；其辯護人稱，呂女不在群組內，僅由黃姓男友截圖轉述，屬片面指述，認費並沒有辱罵特定對象，主觀上無犯意，請求無罪判決；呂女的告訴代理認費無悔意請求重判。

士林地院今（10日）下午做出宣判，依妨害名譽判處拘役50天，可易科罰金。