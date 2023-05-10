　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

▲暑假是機車考照大旺季，父母常擔心年輕人騎車安全，與其讓孩子冒險上路，不如從一開始就建立正確騎車觀念。（圖／記者張慶輝攝）

生活中心／綜合報導

台灣有「機車王國」之稱，現行領牌機車數量高達1千4百萬，平均每2人就有1台車，其中23萬名是20歲以下的年輕駕駛，機車是學生日常生活的必需品，上學、打工與朋友出遊都少不了它。然而年輕人用車卻也成為父母擔心的危險源之一，年輕人騎車喜歡搶快、新手經驗不足，若遇到晚上視線不好的時候，或是雨天地面溼滑等狀況，總是讓人憂心，因此建立良好騎乘習慣、用路安全意識等相當重要。

迎接暑期考照大旺季　報名機車駕訓班政府補助2,500元
根據公路總局統計，每年約有26萬人申請報考機車駕照，尤其暑假期間更是考照大旺季，光是民眾自行報考就必須加開至少1成的線上預約名額，甚至有些機車駕訓班還得包遊覽車出動考照。
然而龐大的機車用路人數，事故發生率自然也不低，為了提升機車族交通安全觀念，政府擴大機車駕訓補助計畫增設「道路安駕訓練」，鼓勵民眾報名全台道安講習合作機車駕訓班，最高可獲2,500元補助，希望透過駕駛訓練的課程，培養機車族遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛的觀念，降低事故傷害機率。

響應政府積極提升用路安全的美意，加上網路盛傳騎電動機車因動力平穩線性輸出，路考通過率高達 9 成，不僅越來越多駕訓班引進電動機車提供考生使用，業者 Gogoro 更順勢推出相關服務，加強新手考前練習。凡有意考照的年輕人，只要網路預約就能免費借用 Gogoro 電動機車 ，自由練習駕駛技巧，最長可使用 3小時。並整理 2023 年最新考駕照流程懶人包與歷屆易錯筆試考題，讓學子輕鬆線上練習，在實際上路前做好充足的安全準備。

▲除了駕駛安全的重要性之外，選擇安全係數高的機車也很重要。（圖／記者林鼎智攝）

五六月開始，高三生的「分科測驗」即將登場，待大考結束後，緊接著就是學生們考駕照旺季，做父母的一方面張羅孩子上大學時的交通工具，一方面又擔心年輕人騎乘安全問題，除了加強道路安全觀念之外，如何挑選一台高安全性的機車也是一大重點。

跟上綠能趨勢，入手智慧型電動機車已成主流
在全球環保意識的驅動下，政府為達到 2040 年台灣碳排淨零目標，持續大力推廣電動機車補助，增加換購意願，已有11個縣市汰購補助都來到2萬以上，堪稱歷年最高，讓電動機車價格不再高不可攀。
此外，價格並非父母選擇車輛時的唯一考量，父母最關心的是孩子騎車的安全性和便利性，舉例來說，目前市場中已有電動車提供雨天模式、循跡防滑、雙碟煞車、照明燈等功能，夏季雨瀑來襲時可降低打滑風險，提升騎車安全性；此外，電動車沒有排氣管，車多路擠也不怕被燙，不僅保護自己也保護別人。在便利性上，電動車配備智慧防盜系統，解決新車容易被偷的困擾，若停在百貨賣場或辦公大樓等大型停車場，一時忘記車位號碼，還可使用手機連線，不用擔心找不到車。當然，最重要的是在政府和業者的推廣下，電池換電站日趨普及，目前已有 1/3 設置在超商和量販店，換電很方便，因此越來越多父母為學生選購電動機車。

點我了解 2023 最新機車考照懶人包

▲▼ 暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解 。（圖／品牌）

▲Gogoro 電池交換站在2022年已經突破2,500站。（圖／資料照）

ET快訊
快訊／吊臂砸穿中捷　建商最新聲明
還不知3歲女被撞死！重傷母醒來問「妹妹在哪」　悲傷父說謊了
快訊／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」
獨／中捷死傷意外　理賠出爐！　
快訊／三重大樓起火！　2人無呼吸心跳
獨／中捷死者「林淑雅」常幫原民解決法律疑問　她聞噩耗：怎會！
搶救畫面曝！靜宜教授遭吊臂砸中墜軌亡　遺體最後才被發現
台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝
快訊／吊臂砸穿中捷1死8傷！建商90度鞠躬道歉　3聲明曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥　嚇壞一票人

老公前女友癌末「要求冥婚」！拒絕後慘遭情勒：只是娶一個牌位

暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

讓男人瘋狂著迷「3星座女」！第1名擁獨特魅力擅長偷心

「戴套2度懷孕」要她拿掉　男友才喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

吊臂砸死靜宜大學老師！教部：深感遺憾「提供必要支援與協助」

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

魚刺卡喉怎麼辦？吞飯喝醋可能導致頸部開刀　醫：就醫才對

周末全台變天！鋒面「雨彈連轟2天」　放晴回暖時間點出爐

「媽媽股民」最愛台積電！前3大曝光　00878擠下聯電

中天告贏NCC！撤銷不予換照處分　「重新審議」仍有變數

建案吊臂砸穿中捷　興富發再發400字聲明致歉

百貨公司「只有吃+廁所」用途　逛起來無感！內行曝1點：真的有差

【廣編】從體育盛事看串流影音廣告資源板塊流動　觀影環境、受眾數據分散成新挑戰

長榮航4月營收年增近4成　華航客收94.2億元創疫後新高

桃竹竹苗推公共運輸月票4方案　竹竹最低每月288元！

天心看劇本哭了！讚《最佳利益2》爽片N次反轉「霸氣再戰金鐘」

李到晛《壞媽媽》7感人台詞：這是一個能讓人生重新來過的機會

吳俊偉肉麻話鼓勵池恩齊！兄弟賽前合體　詹子賢驚：長好像

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

全台周末變天！　雨最大時間曝

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

好市多「低調1神物」曝光！內行吃爆：回購10年了

麻煩了！　周末全台變天

東海大學教授爆霸凌！　空降二婚妻當助教

即／台中發30萬份「物調券」

企鵝妹驚見「鄧佳華、吃屎哥」現身　嚇到報警

三上悠亞引退前「史詩AV巨作」！同框2大咖女優

更多熱門

相關新聞

凍漲17年！公總點頭「汽車駕訓班調漲學費」　6／1起1萬元起跳

凍漲17年！公總點頭「汽車駕訓班調漲學費」　6／1起1萬元起跳

駕訓班訓練費調整幅度出爐，公路總局今宣布，駕訓班學費下限將從8000或9000元提高到1萬元，上限則維持不變，6月1日起實施。公路總局表示，目前全國222家汽車駕訓班收費都已達1萬元以上，因此不受影響。

無照男拒檢「警車沿路狂追」　慘吞30張罰單

無照男拒檢「警車沿路狂追」　慘吞30張罰單

駕訓班爭取學費漲至「1.2萬~1.6萬」　再凍漲「不排除上街抗議」

駕訓班爭取學費漲至「1.2萬~1.6萬」　再凍漲「不排除上街抗議」

這輛Gogoro塞6電池！網曝真實原因解惑

這輛Gogoro塞6電池！網曝真實原因解惑

Gogoro進軍菲律賓今年第4季開賣

Gogoro進軍菲律賓今年第4季開賣

關鍵字：

gogoro駕訓班駕照

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

台中捷運死者「林淑雅」身分很大咖！　生前經歷曝

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面