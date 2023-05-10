暑期將近　考照旺季來臨！父母擔憂年輕人騎車安全有解

▲暑假是機車考照大旺季，父母常擔心年輕人騎車安全，與其讓孩子冒險上路，不如從一開始就建立正確騎車觀念。（圖／記者張慶輝攝）

生活中心／綜合報導

台灣有「機車王國」之稱，現行領牌機車數量高達1千4百萬，平均每2人就有1台車，其中23萬名是20歲以下的年輕駕駛，機車是學生日常生活的必需品，上學、打工與朋友出遊都少不了它。然而年輕人用車卻也成為父母擔心的危險源之一，年輕人騎車喜歡搶快、新手經驗不足，若遇到晚上視線不好的時候，或是雨天地面溼滑等狀況，總是讓人憂心，因此建立良好騎乘習慣、用路安全意識等相當重要。

迎接暑期考照大旺季 報名機車駕訓班政府補助2,500元

根據公路總局統計，每年約有26萬人申請報考機車駕照，尤其暑假期間更是考照大旺季，光是民眾自行報考就必須加開至少1成的線上預約名額，甚至有些機車駕訓班還得包遊覽車出動考照。

然而龐大的機車用路人數，事故發生率自然也不低，為了提升機車族交通安全觀念，政府擴大機車駕訓補助計畫增設「道路安駕訓練」，鼓勵民眾報名全台道安講習合作機車駕訓班，最高可獲2,500元補助，希望透過駕駛訓練的課程，培養機車族遵守交通規則及正確駕駛習慣，並養成防禦駕駛及責任駕駛的觀念，降低事故傷害機率。

響應政府積極提升用路安全的美意，加上網路盛傳騎電動機車因動力平穩線性輸出，路考通過率高達 9 成，不僅越來越多駕訓班引進電動機車提供考生使用，業者 Gogoro 更順勢推出相關服務，加強新手考前練習。凡有意考照的年輕人，只要網路預約就能免費借用 Gogoro 電動機車 ，自由練習駕駛技巧，最長可使用 3小時。並整理 2023 年最新考駕照流程懶人包與歷屆易錯筆試考題，讓學子輕鬆線上練習，在實際上路前做好充足的安全準備。

▲除了駕駛安全的重要性之外，選擇安全係數高的機車也很重要。（圖／記者林鼎智攝）

五六月開始，高三生的「分科測驗」即將登場，待大考結束後，緊接著就是學生們考駕照旺季，做父母的一方面張羅孩子上大學時的交通工具，一方面又擔心年輕人騎乘安全問題，除了加強道路安全觀念之外，如何挑選一台高安全性的機車也是一大重點。

跟上綠能趨勢，入手智慧型電動機車已成主流

在全球環保意識的驅動下，政府為達到 2040 年台灣碳排淨零目標，持續大力推廣電動機車補助，增加換購意願，已有11個縣市汰購補助都來到2萬以上，堪稱歷年最高，讓電動機車價格不再高不可攀。

此外，價格並非父母選擇車輛時的唯一考量，父母最關心的是孩子騎車的安全性和便利性，舉例來說，目前市場中已有電動車提供雨天模式、循跡防滑、雙碟煞車、照明燈等功能，夏季雨瀑來襲時可降低打滑風險，提升騎車安全性；此外，電動車沒有排氣管，車多路擠也不怕被燙，不僅保護自己也保護別人。在便利性上，電動車配備智慧防盜系統，解決新車容易被偷的困擾，若停在百貨賣場或辦公大樓等大型停車場，一時忘記車位號碼，還可使用手機連線，不用擔心找不到車。當然，最重要的是在政府和業者的推廣下，電池換電站日趨普及，目前已有 1/3 設置在超商和量販店，換電很方便，因此越來越多父母為學生選購電動機車。

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▲Gogoro 電池交換站在2022年已經突破2,500站。（圖／資料照）